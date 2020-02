Jon Jones est prêt à affronter Dominick Reyes

HOUSTON – Jon Jones n’hésite pas à parler d’une revanche potentielle avec Dominick Reyes.

Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) et Reyes (12-1 MMA, 6-1 UFC) se sont disputés cinq tours samedi à l’UFC 247, l’ancien conservant son titre de poids léger après un aller-retour. aboutit à une décision unanime, étroite et controversée.

Jones a attribué ses prouesses et son cœur au championnat pour l’avoir poussé à la victoire. Jones a admis lors de la conférence de presse post-événement qu’il n’était pas toujours confiant qu’il gagnait, mais savait voler le combat en sa faveur.

“Je n’étais pas toujours confiant de gagner le combat”, a déclaré Jones. «J’étais confiant que je n’allais pas abandonner ou ralentir. Greg Jackson m’a dit: «Jon, tu devras peut-être gagner ce cinquième tour pour gagner.» Le cœur d’un champion a dit: «Pas de problème, entraîneur. J’ai compris. Je peux faire ça pour toi. Je peux tout laisser là-bas. Il me reste cinq minutes. “

«Je pense que j’ai montré la différence entre un champion et un concurrent extraordinaire. Il avait tous les outils. Je pense qu’il avait l’endurance. Quelque chose de spécial arrive quand il est temps pour le champion de se présenter. Vous l’avez vu ce soir au cinquième tour. »

La question de “quelle est la prochaine” a surgi dans les conférences de presse d’après-combat depuis qu’elles existent. Le président de l’UFC, Dana White, n’a pas exclu la possibilité d’un nouveau match contre Reyes – et Jones non plus.

C’est aux fans et aux cuivres de l’UFC, a indiqué Jones.

“C’est mon travail de relever les défis les plus difficiles”, a déclaré Jones. «C’est ce qu’est un champion. J’ai combattu D.C. deux fois. Je n’ai eu aucun problème à signer le contrat. J’ai combattu Alexander Gustafsson deux fois et je n’ai eu aucun problème à signer le contrat. Si les gens veulent me voir combattre Dominick à nouveau, ce sera à Dana White de trouver un moyen d’y arriver. »

Cette victoire est le dernier ajout à un CV de carrière incroyable pour Jones. Le champion détient une pléthore de records de poids lourds légers, qui continuent de se développer rapidement. Il détient le plus de victoires dans l’histoire des poids lourds légers de l’UFC, la plupart des victoires dans l’histoire des combats pour le titre UFC, la plupart des victoires consécutives des poids lourds légers de l’UFC – la liste est longue.

Quant à Reyes, la défaite à l’UFC 247 a été la première perte de sa carrière professionnelle, cassant une séquence de 12 victoires consécutives. Le combattant de 30 ans a fait ses débuts à l’UFC en juin 2017, gravissant rapidement les rangs des poids lourds légers de l’UFC en route vers l’épreuve de force avec Jones.

Si tout s’aligne, cela pourrait se reproduire.

