Jon Jones est un combat que j’aimerais revenir

La première défaite du double champion de Bellator, Ryan Bader, est survenue contre le champion actuel des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, et c’est un combat qu’il aimerait récupérer.

Invaincus tous les deux à l’époque, Bader (27-5 MMA, 5-0 BMMA), vainqueur de “The Ultimate Fighter”, a été confronté à Jones en 2011 à l’UFC 126 dans une bataille de perspectives pour les poids lourds légers.

Jones a soumis Bader au deuxième tour, gagnant un tir au titre de l’UFC 205 livres, qu’il a capturé avec une performance dominante sur “Shogun” Rua pour devenir le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC.

C’est un combat qui a envoyé les deux hommes dans des directions complètement différentes à l’époque, mais depuis sa signature avec Bellator en 2017, Bader a remporté deux titres simultanément. Bader n’a pas l’intention de quitter Bellator et comprend qu’un combat avec Jones ne pourrait se produire que dans un format de promotion croisée, ce que Bellator a déjà fait auparavant, mais l’UFC n’est pas si disposé à le faire.

“Ouais, je veux dire, je ne pense pas que vous puissiez affirmer qu’il n’est pas (le meilleur)”, a déclaré Bader à TMZ au sujet de Jones. «Il est invaincu. Oui, il a subi une perte de DQ ou autre chose, mais il est invaincu. Il a battu tout le monde. C’est un combat que j’aimerais revenir. C’était en 2011 lorsque cela s’est produit, et j’ai grandi et changé tellement de choses depuis lors physiquement, mentalement, et nous aimerions pouvoir faire un accord de promotion croisée.

“Ce n’est pas quelque chose qui me vient à l’esprit, mais c’est une de ces choses si l’occasion se présente, vous avez vraiment raison.”

