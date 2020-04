Jon Jones et Israël Adesanya frappent sous la ceinture dans une échauffourée Twitter houleuse

Jon Jones et Israel Adesanya ne se sont pas retenus dans leur dernière escarmouche sur les réseaux sociaux. La paire, qui est respectivement championne des poids lourds légers et des poids moyens de l’UFC, s’est lancée dimanche soir – et rien n’était hors limites.

Le va-et-vient a commencé quand Adesanya a poussé Jones, recyclant une ligne que Jones avait utilisée sur Daniel Cormier il y a plusieurs années.

Hey la chatte tu es toujours là… @JonnyBones

– Israel Adesanya (@stylebender) 12 avril 2020

“Hey p ** sy tu es toujours là?” Adesanya a écrit à Jones.

Jones a ensuite répondu avec un Tweet absolument sauvage, faisant référence à la fameuse perte de KO d’Adesanya contre Alex Pereira dans le ring de kickboxing. Le champion des poids lourds légers a rapidement supprimé ce Tweet, mais Internet est éternel.

“Gaspiller tout ce bon oxygène”, a écrit Jones dans son Tweet supprimé, en utilisant une photo d’Adesanya recevant de l’oxygène après sa perte. “Quelqu’un réveille cette chienne et change son tampon.”

Jones a poursuivi, rappelant au monde qu’il avait fait des efforts philanthropiques pendant la pandémie de coronavirus, et déplorant le fait que les gens choisissent plutôt de se concentrer sur son dernier problème juridique: une arrestation pour utilisation négligente d’une arme à feu et aggravation des CFA. Ce tweet de Jones a également été supprimé.

Adesanya a ensuite publié une réponse cinglante à ces tweets supprimés de Jones, faisant référence aux multiples problèmes du champion des poids lourds légers à l’extérieur de la cage.

At-il fait un post et supprimé Dwight?

J’ai été ko’d une fois et je n’ai plus jamais fait cette erreur.

Combien de fois avez-vous été arrêté?

Combien de fois tu as énervé?

Combien de fois vous avez-vous retiré votre ceinture? (quelqu’un répond à ces questions)

Vous ne vous apprenez jamais PulsingPictoPussy. pic.twitter.com/qYhEgnWwlm

– Israel Adesanya (@stylebender) 13 avril 2020

«A-t-il fait un post et supprimé Dwight? J’ai été ko’d une fois et je n’ai plus jamais fait cette erreur. Combien de fois avez-vous été arrêté? Combien de fois tu as énervé? Combien de fois vous avez-vous retiré votre ceinture? (quelqu’un répond à ces questions) Vous ne vous apprenez jamais PulsingPictoPu ** y ”- Israel Adesanya à Jon Jones.

Que pensez-vous de ce dernier échange entre les champions UFC des poids moyens et des poids lourds légers?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/04/2020.