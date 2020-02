Jon Jones et Jan Blachowicz conviennent apparemment de se battre pour le titre sur Twitter

Image: Jon Jones sur Instagram

Jon Jones et Jan Blachowicz ont apparemment confirmé sur les réseaux sociaux qu’ils vont se battre pour le championnat UFC Light Heavyweight.

Depuis que Jan Blachowicz a démantelé Corey Anderson à l’UFC Rio Rancho, de nombreux fans ont demandé au Polonais de recevoir le prochain tir au titre de Jon Jones. Blachowicz a remporté sept de ses huit derniers combats avec le KO sur Anderson à peine sept mois après avoir également éliminé Luke Rockhold.

Après avoir tweeté il y a 10 jours qu’il ferait effectivement face à Jones, Blachowicz semble avoir reçu une forme de confirmation ou d’encouragement du champion qui a décidé de retweeter la déclaration courte et douce hier soir.

Oui nous sommes. https://t.co/LkHFSn4d6d

– Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 16 février 2020

Nous savons tous à quoi peut ressembler «Bones» sur les médias sociaux, sa pêche à la traîne de la communauté MMA étant assez notoire à ce stade. Cependant, avec Jones souhaitant rester actif et Blachowicz étant sur une séquence chaude, il y a de bonnes chances que cela puisse réellement se produire.

La grosse pierre d’achoppement pourrait bien être la présence imminente de Dominick Reyes qui a récemment perdu son combat pour le titre incroyablement étroit contre Jones à l’UFC 247. Bien qu’il soit généralement peu probable que les prétendants reçoivent un match revanche automatique après avoir perdu le premier combat, les fans semblent être disposé à faire une exception spéciale dans le cas de Reyes et Jones.

La théorie populaire au cours des dernières années a été que les poids lourds légers sont l’une des divisions les plus faibles de l’UFC et bien que vous puissiez toujours affirmer que c’est vrai, des gars comme Blachowicz et Reyes s’assurent que Jones ne fait pas avancer. au poids lourd pour l’instant.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle d’une manière ou d’une autre concernant qui sera le prochain pour Jones, il ne serait pas surprenant de voir quelque chose sortir dans les prochaines semaines, alors que nous envisageons ce qui devrait être un T2 occupé pour le championnat de combat ultime.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.