Jon Jones évite les inquiétudes de Dominick Reyes: «Je me bats comme je me bats»

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, pense que c’est une bonne chose si le challenger du titre Dominick Reyes est préoccupé par les yeux.

Jones a indiqué lundi que Reyes se concentre sur la mauvaise chose s’il prévoit d’avertir l’arbitre de fautes potentielles avant leur combat pour le titre samedi à l’UFC 247.

“Je me bats comme je me bats”, a déclaré Jones à MMA Fighting lors d’une conférence téléphonique à l’appui de l’événement à la carte de samedi au Toyota Center. «Je prends beaucoup pour les mains, et au fil des ans, j’ai par hasard posé quelques pics. Mais si vous pensez que j’ai entraîné des gens à piquer dans les yeux, pensez à quel point c’est ridicule. Nous nous battons avec nos doigts ouverts, et je peux parfois être un combattant très ambitieux, et ça arrive. »

Reyes a déclaré à MMA Fighting qu’il s’était entraîné à travers des pics oculaires tout en se préparant au combat pour s’adapter à une vision floue si Jones venait à contourner les règles. Le concurrent des poids lourds légers a déclaré plus tard que les régulateurs doivent faire face à “une culture de tricherie” qui s’est développée autour de fautes involontaires.

“Écoutez, la règle est, nous prenons un point loin”, a déclaré Reyes. “C’est la règle. S’il va me piquer dans les yeux, maintenant je suis compromis (et) cela lui donne un énorme avantage. Si je ne peux pas voir, si la moitié de ma vision a disparu, c’est valable. “

En fait, l’Association des commissions de boxe a modifié ses règles en 2016 pour en faire une faute lorsqu’un combattant s’avance vers les yeux d’un adversaire avec les doigts tendus. Mais la règle n’a pas été universellement mise en œuvre par toutes les commissions membres, étant donné que beaucoup doivent passer par la législature pour approuver les changements.

Jones, qui s’était auparavant défendu contre des détracteurs qui disent avoir intentionnellement commis une faute sur ses adversaires, pense que c’est la raison pour laquelle la nouvelle règle existe. Et il a été averti à plusieurs reprises de ses doigts pendant les combats, au point où il s’est irrité avec un fonctionnaire qui, selon lui, en faisait trop.

“Lors de mon dernier combat (Alexander) Gustafsson, l’arbitre n’arrêtait pas de dire:” Surveillez vos doigts, Jon! “”, A déclaré Jones. “Mes doigts n’étaient même pas sortis, et il a continué à me crier dessus, ce qui était une distraction majeure.

«Je sais que Dominick a aussi un problème avec les doigts, et il parle de parler à l’arbitre avant le combat. Rien de tout ça n’aura d’importance, mec. J’ai l’impression que le jeu a établi une règle qui se fondait à lui seul sur moi, et je ne laisserai pas ce genre de choses importer. »

Jones reste ferme sur sa façon de s’entraîner et de concourir, et les oculaires intentionnels ne font pas partie de sa stratégie.

“Je n’ai rien changé à mon style d’entraînement”, a-t-il déclaré. «Je m’entraîne très fort et je ne m’entraîne pas à pousser les gens dans les yeux. Mais c’est bien quand les gens pensent à ce genre de choses. C’est bon pour moi. Si les gens pensent, “je me fais fourrer et (il) obtient un point gratuit”, ce genre de choses est bon pour moi. Je ne pense pas à ce genre de choses. “

Jones n’est pas non plus inquiet des problèmes potentiels avec l’arbitre pour le combat de samedi, qui n’a pas encore été attribué par la commission sportive du Texas. Le champion de longue date a demandé expressément à l’arbitre vétéran John McCarthy de ne pas arbitrer son combat, mais cette fois-ci, aucun mouvement de ce type n’a été fait.

“Mais j’ai eu des situations de merde là-dedans”, a-t-il déclaré. «Je me sentais comme si j’avais des gars qui n’étaient manifestement pas de mon côté sur ce ring. Je ne vais pas dire leurs noms, car je ne veux pas leur prêter attention. Mais même avec cela, j’ai toujours trouvé un moyen non seulement de gagner ces deux combats, mais de terminer ces combats. »

«John McCarthy, j’avais l’impression que son interview était loin. Je pensais aussi … les commentaires de l’interview dans le second (combat d’Alexander Gustafsson à l’UFC 232), j’avais l’impression que cet arbitre me donnait de l’énergie drôle dans les coulisses et dans la cage. À la fin de la journée, j’ai l’impression que si Dieu a l’intention de faire ce que j’ai fait, peu importe quels entraîneurs j’ai, quels entraîneurs Dominick a, qui est l’arbitre – rien de tout cela n’a d’importance , mec. La volonté de Dieu est la volonté de Dieu. “