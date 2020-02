Jon Jones explique comment Daniel Cormier est devenu une inspiration pour sa propre carrière

Jon Jones et Daniel Cormier se sont engagés dans une vilaine rivalité depuis plusieurs années, mais le champion des poids lourds légers de l’UFC peut toujours trouver l’inspiration dans l’un de ses adversaires les plus féroces.

Alors qu’il cherche la troisième défense consécutive de son titre – et la 14e victoire consécutive dans les combats de championnat – Jones a commencé à penser à la longévité qu’il aura dans le sport où il est devenu champion à 23 ans.

Alors que le temps et l’âge sont presque toujours le plus grand ennemi de tout athlète, Jones a l’impression qu’il vient d’entrer dans la fleur de sa carrière avec beaucoup de chemin à parcourir avant de l’appeler carrière.

En fait, Jones voit Cormier comme un exemple parfait d’un combattant qui a réussi à accomplir de grands exploits dans ce sport, y compris son récent règne en tant que champion de l’UFC en deux divisions, avec son 41e anniversaire approchant rapidement en mars.

“Mon objectif est juste d’être ici pendant très longtemps”, a expliqué Jones lors de la journée des médias de l’UFC 247. “Un très long temps. Je veux être ici pendant toute la prochaine décennie et je veux être le champion de cette prochaine décennie. Je considère Daniel Cormier comme une inspiration.

«Pour lui d’être champion à 40 ans, dominant des gars beaucoup plus jeunes que lui. Il me fait savoir si je fais les bonnes choses et que je prends vraiment soin de moi, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas suivre cette nouvelle génération de combattants, cette prochaine décennie de combattants. C’est le but. Merci pour cette motivation, Daniel Cormier. »

Ce n’est probablement pas quelque chose que quiconque s’attendrait à ce que Jones dise, mais il semble qu’il ait mis au moins une partie de sa rancune contre Cormier pour rendre hommage à la carrière qu’il a construite après avoir eu son premier combat à l’âge de 30 ans.

Depuis lors, Cormier a mis sur pied un curriculum vitae qui l’a défini comme l’un des meilleurs artistes martiaux mixtes de tous les temps. Même Jones ne peut s’empêcher de pencher sa casquette sur les réalisations de Cormier.

Jones n’aura 33 ans qu’en juillet et à en juger par ses derniers commentaires, il lui reste beaucoup de temps dans sa carrière alors qu’il cherche à dominer pendant de nombreuses années à venir.