Jon Jones explique pourquoi il est en avance sur Khabib Nurmagomedov dans la conversation GOAT

Image: UFC sur Instagram

Dans la perspective de sa défense du titre à l’UFC 247, Jon Jones a fait une apparition sur ESPN “First Take”. Son prochain adversaire, Dominick Reyes, était un sujet brûlant, mais le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor est également venu.

L’animateur, Stephen A. Smith, a rendu hommage au succès au box-office de Nurmagomedov et McGregor dans ce sport. Le co-animateur Max Kellerman a postulé que Khabib Nurmagomedov est actuellement le meilleur combattant livre pour livre. Jones n’a pas été offensé par le commentaire, mais a rapidement justifié son statut supérieur de GOAT.

«Je regarde Khabib [Nurmagomedov] et Conor [McGregor] et je vois à quel point ils sont internationalement connus », a déclaré Jones. «Et cela m’inspire à coup sûr, pour essayer de travailler mon image de marque un peu plus en dehors des combats. Mais en fin de compte, pour moi, il ne s’agit pas de faire le plus d’argent, ce n’est pas d’être le plus célèbre, c’est d’être le gars dont les gens vont parler dans 50, 100 ans.

“C’est vraiment ce qui me fait sortir du lit le matin”, a poursuivi Jones. «À la fin de la journée, aucun manque de respect pour Conor parce que j’aime ce qu’il fait pour notre sport, je ne pense pas qu’il va être dans la conversation quand les gens seront assis dans un salon de coiffure pour parler des plus grands artistes martiaux du monde .

“Je pense que Khabib est un combattant incroyable”, a ajouté Jones. «Je pense qu’il a fait un excellent travail en représentant l’UFC. C’est un grand ambassadeur de notre sport. Mais si vous deviez demander à certains experts MMA à propos de moi et de Khabib, je pense que la plupart des gens pourraient dire que nos CV sont complètement différents. J’ai combattu tant de champions du monde à mon actif que j’ai vaincu. Khabib, beaucoup de ses victoires sont contre beaucoup de gens qui sont relativement inconnus, je combat des légendes depuis que je suis un jeune homme au début de la vingtaine. “

Kellerman a clarifié son commentaire, répondant à Jones.

“Nurmagomedov, dans un sport où il semblait tôt que celui dont la base est le jeu au sol avait généralement un avantage par rapport au gars qui était le plus connu pour frapper, [that] est le meilleur exemple que je puisse penser du gars dont le jeu au sol est ridicule et qui pourrait ensuite se lever. »

Jon Jones a ensuite poursuivi la conversation.

“Son jeu de stand-up n’est vraiment pas grand-chose à raconter”, a déclaré Jones. «Je ne veux vraiment pas insulter mes collègues artistes martiaux. Je ne veux pas insulter ces gars-là. Je suis content pour tout le monde. Comme je l’ai dit, certains gars sont plus populaires, certains gagnent plus d’argent. Ce sera toujours une sorte d’opinion, mais au moment où je quitterai ce sport, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup d’argument.

“Je sais, afin de mettre beaucoup de ce livre pour livre ou” qui est le plus grand “au repos, je sais que je vais devoir peut-être obtenir une deuxième ceinture dans une catégorie de poids différente”, a ajouté Jones. . «Je pense que cela me distinguerait vraiment de beaucoup d’autres gars.»

Que pensez-vous de ces commentaires de Jon Jones?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.