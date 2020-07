Image: Jon Jones sur Instagram

Le chef de file des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, faisait partie d’un groupe de personnes qui ont aidé à sauver la vie d’un homme le jour de l’indépendance.

Le champion de longue date de l’UFC, Jones (26-1 MMA), a aidé à faire revivre un individu gravement déshydraté trouvé dans un champ lors des vacances du 4 juillet.

«Bones» s’est rendu sur Twitter où il a détaillé l’incident.

Ensemble, nous sommes debout, j’espère que vous apprécierez votre quatrième juillet July pic.twitter.com/xnhYbSlo1c – BONY (@JonnyBones) 5 juillet 2020

Comme vu ci-dessus, l’une des photos montre Jones traitant un homme qui semble s’être évanoui au sol. Un fan a demandé à «Bones» ce qui se passait sur cette photo à laquelle il avait répondu.

Nous avons trouvé cet homme allongé au milieu d’un champ aujourd’hui, il souffrait d’une grave déshydratation. Le groupe croit honnêtement que nous avons sauvé la vie de cet homme. C’était incroyable, ces hommes et ces femmes étaient des héros aujourd’hui https://t.co/2DcPZ95J9n – BONY (@JonnyBones) 5 juillet 2020

«Nous avons trouvé cet homme allongé au milieu d’un champ aujourd’hui, il souffrait d’une grave déshydratation. Le groupe croit honnêtement que nous avons sauvé la vie de cet homme. C’était incroyable, ces hommes et ces femmes étaient des héros aujourd’hui. » – Jon Jones a expliqué.

Le champion en titre des poids lourds légers de l’UFC, Jones, a ensuite révélé qu’ils avaient traîné l’homme sous un arbre et l’ont forcé à boire environ quatre bouteilles d’eau. Le groupe a également fourni à l’homme une bouchée de hot-dog avant leur départ.

Oui, nous l’avons traîné sous un arbre et l’avons forcé à boire environ quatre bouteilles d’eau. Même lui a fait mordre un hot-dog avant de partir 🤷🏾‍♂️ https://t.co/ABQiG7mURU – BONY (@JonnyBones) 5 juillet 2020

Un fan de combat a accusé Jon Jones d’essayer de se peindre en héros, mais ‘Bones’ a émis une réponse élégante pour fermer cette théorie.

N’essayant certainement pas de me présenter comme un héros, j’étais plus fier que les membres de mon groupe soient honnêtes. Certains des jeunes enfants ont pu apprendre de précieuses leçons aujourd’hui https://t.co/pJv3jRAuTv – BONY (@JonnyBones) 5 juillet 2020

«Certainement pas en essayant de me peindre comme un héros, j’étais plus fier que les membres de mon groupe soient honnêtes. Certains des plus jeunes enfants ont appris aujourd’hui de précieuses leçons. »

Jon Jones est actuellement en conflit contractuel avec l’Ultimate Fighting Championship, suite à l’échec des négociations pour un super-combat potentiel avec Francis Ngannou.

«Bones» a déclaré qu’il était prêt à rester jusqu’à trois ans pour obtenir l’argent qu’il mérite et de nombreux combattants ont soutenu sa position contre la promotion.

Dans son effort le plus récent à l’UFC 247, Jon Jones a marqué une victoire unanime sur Dominick Reyes pour conserver son titre de poids lourd léger.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4 juillet 2020