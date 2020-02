Jon Jones fait exploser Dominick Reyes «délirant» et son passé athlétique

Jon Jones n’allait pas laisser un commentaire spécifique de Dominick Reyes glisser.

Le champion des poids lourds légers de l’UFC Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC), qui défend son titre samedi à l’UFC 247 contre Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC), n’était pas satisfait du commentaire de Reyes selon lequel il n’a jamais face à un athlète avant.

“Il a combattu des lutteurs, il a combattu des attaquants mais jamais des athlètes” -DR probablement la chose la plus stupide que j’aie entendu depuis un moment. “

Jones a ensuite fourni une liste de combattants avec de grandes distinctions athlétiques pour prouver davantage son point. Il a mentionné les goûts de l’ancien double champion de l’UFC Daniel Cormier, d’Ovince Saint Preux et du double champion de Bellator Ryan Bader, qu’il a tous battus.

«DC a participé à la finale de la NCAA et aux Jeux olympiques, OSP a joué au football de Division I, Bader le double champion actuel de Bellator, Vitor a une vitesse folle et explosive, Lyoto avait été en grève depuis l’âge de 5 ans, Glover était sur une séquence de 20 victoires consécutives mais aucune de ces gars-là sont des athlètes, je suppose… »

Et Jones ne s’est pas arrêté là. Il a poussé les choses un peu plus loin en jetant un regard sur le passé athlétique de Reyes en tant que lutteur et joueur de football – il avait une fois aspiré à se rendre dans la NFL.

«Dominick Reyes, l’un des plus grands athlètes de l’histoire d’Apple Valley. Être un gros poisson dans un petit étang pendant si longtemps lui est vraiment allé à la tête. »

Reyes entrera samedi soir en tant que combattant beaucoup moins expérimenté, n’ayant participé que six fois à l’intérieur de l’octogone. Il a connu une ascension rapide dans la division des poids lourds légers et vient de remporter sa plus grande victoire à ce jour, un KO au premier tour contre l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Chris Weidman en octobre.

Mais Jones n’est pas impressionné par son curriculum vitae et pense que Reyes est au-dessus de sa tête. Il a mis le dernier clou dans le cercueil en visant les réalisations ratées de Reyes en tant que jeune athlète.

«Battre des canettes l’a convaincu qu’il est un meilleur athlète que la plupart des autres pays du monde. S’il était si dur à cuire qu’il aurait remporté les championnats de lutte de l’État de Californie, il serait allé en division un, il aurait au moins fait une équipe d’entraînement pour la NFL. Cet homme est délirant. “

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

