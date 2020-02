Jon Jones fait la différence entre les critiques de dépistage de drogues et les trolls

Jon Jones dit qu’il n’a rien à cacher en matière de dépistage des drogues.

Selon le vice-président senior de la santé et des performances des athlètes de l’UFC, Jeff Novitsky, Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) a été “soumis à 42 tests de dépistage sans préavis” en 2019.

Dans un tweet publié lundi, Novitsky a qualifié Jones de 2019 de “ plus grand nombre de tests annuels que j’ai jamais vu sur un athlète, dans n’importe quel sport ” au cours de ses 20 années d’expérience en tant que régulateur de médicaments améliorant les performances.

Jones, qui défend son titre des poids lourds légers de l’UFC contre Dominick Reyes dans l’événement principal de l’UFC 247 samedi soir, a déclaré qu’une telle transparence est importante pour effacer son nom après ses problèmes passés.

Il a dit à MMA Junkie lors d’une conférence téléphonique sur l’UFC 247 tenue lundi. Jones s’est considéré comme «l’un des athlètes les plus soumis à des tests de dépistage de drogues dans tous les sports» et croit que sa réputation va se rétablir avec le temps.

“À un moment donné en 2019, j’ai fait près de 30 tests de dépistage de drogue avec la seule USADA”, a déclaré Jones à MMA Junkie. «J’avais également deux autres agences de dépistage de drogues qui me testaient. Avec l’USADA seul, j’étais l’un des athlètes les plus soumis à des tests de dépistage de drogues dans tous les sports. Inclure dans les autres agences, la Nevada Athletic Commission et la California State Athletic Commission, je sais pertinemment que personne n’a été testé plus que moi. Ce que cela montre, c’est que je suis prêt à prouver que toute cette situation dans laquelle j’étais était n’a jamais été intentionnelle. Je pense que c’est la preuve que je n’avais rien à cacher. Cela prouve également ma volonté d’essayer de faciliter les choses pour les combattants à l’avenir.

«À la fin de la journée, les combattants savent qu’il y a une allocation de ce que vous avez dans votre corps, a poursuivi Jones. «C’est quelque chose pour laquelle j’ai pu me battre pendant toutes mes heures passées dans la salle d’audience. À cause de moi, l’USADA ne sort pas et ne divulgue pas le test des gens à moins qu’ils ne sortent et sachent exactement ce qui se passe, ce qui (peut) tacher la réputation des gens. Toute cette situation a considérablement endommagé ma situation. J’ai l’impression que la seule façon de réussir est d’être totalement transparent avec les fans (et) avec les testeurs de drogues. Je vais vous dire ce que. Les gens qui ont des choses à cacher, ils ne se soumettent pas à ce niveau de dépistage des drogues. Je pense que cela contribuera à ma réputation au fil du temps. “

En ce qui concerne sa réputation, Jones a observé qu’il existe une distinction entre les critiques de mauvaise foi sur Internet et les personnes ayant des opinions éclairées.

Le combattant de 32 ans a déclaré qu’il y avait une grande différence entre les critiques des «critiques» instruits et les «trolls» sur Internet. Le premier est la seule opinion dont Jones se préoccupait.

“Je pense qu’il y a une différence entre les critiques et les trolls”, a déclaré Jones. “Beaucoup de gars disent des trucs stupides en ligne, ce sont généralement des gars qui n’ont pas de photo de profil. Ils disent juste quelque chose pour obtenir une réaction. Les vrais critiques – les gars qui lisent les articles et lisent exactement ce qui s’est passé et ce qui s’est passé – ce sont vraiment les seules personnes que je tiens à voir ce qui se passe vraiment. Comme vous les gars, vous les journalistes – les gens qui comptent vraiment. C’est tout ce dont j’ai besoin.

“À la fin de la journée, les trolls gazouilleront toujours,” Vous avez fait des stéroïdes “ou” Il est un crackhead “- tout ça. Ils vont toujours dire ce qu’ils ont à dire. Pour les gens qui se sont effectivement assis, ont lu les articles et ont fait leurs devoirs, ils savent exactement ce qui s’est passé. C’est tout ce qui compte dans le grand schéma des choses. Ce seront les gens qui écrivent les livres et écrivent les histoires – mon histoire. Tant qu’ils voient la vérité, c’est tout ce qui compte. “

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

