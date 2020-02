Jon Jones fait l’éloge de Jan Blachowicz après Anderson KO: «Il va faire un grand adversaire»

Image via @ufc sur Instagram

Samedi soir, dans l’événement principal de la carte UFC Rio Rancho, le Polonais Jan Blachowicz s’est affirmé comme l’un des meilleurs prétendants à la division des poids lourds légers de l’UFC. En fait, Blachowicz pourrait même être le prochain homme en lice pour le champion Jon Jones.

Pour ce que ça vaut, Jones semble très ouvert à la confrontation. Le champion des poids lourds légers, qui était à côté de la cage pour l’événement, a partagé ses réflexions sur Blachowicz – et s’est faufilé dans une fouille contre Anderson vaincu – après le combat.

“J’étais heureux de voir Corey manger ses mots”, a déclaré Jones dans les coulisses (via MMA Fighting). «Il a tellement parlé de détritus, puis d’aller là-bas et de jouer comme il l’a fait, oui. Oh ouais, Jan (est un adversaire digne). Il a un grand pouvoir de KO. Il est très technique. Ses fondamentaux sont très pointus, et oui, je pense qu’il va faire un grand adversaire.

“Je peux totalement voir l’UFC nous correspondre”, a ajouté Jones. «Quelle meilleure façon de revendiquer le titre qu’un KO comme ça. J’ai le sentiment que l’UFC va me téléphoner très bientôt. “

Bien que Jones ait apparemment ouvert la porte à un combat avec Blachowicz, ce n’est pas sa seule option.

Le champion des poids lourds légers a combattu pour la dernière fois plus tôt ce mois-ci, dans l’événement principal de l’UFC 247 à Houston, et s’est échappé de justesse avec sa ceinture, perdant une décision controversée face à Dominick Reyes. Ainsi, alors que Blachowicz a apparemment remporté un tir au titre, l’UFC pourrait choisir de réserver un match revanche immédiat entre Jones et Reyes en premier.

Quoi qu’il en soit, la division des poids lourds légers se réchauffe et Jon Jones semble avoir du pain sur la planche.

Qui voulez-vous voir le champion des poids lourds légers combattre ensuite?

