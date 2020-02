Jon Jones fait l’éloge de Jan Blachowicz après l’UFC sur ESPN + 25, dit qu’il est «prêt à partir»

Jon Jones était satisfait de la performance de Jan Blachowicz en battant Corey Anderson à l’UFC sur ESPN + 25, et a réagi lorsque Blachowicz l’a appelé après le combat. Jones a parlé de l’après-spectacle d’ESPN + (par MMA Weekly) et a déclaré qu’il était prêt pour le combat potentiel. Vous pouvez consulter quelques faits saillants ci-dessous:

Sur les performances de Blachowicz: «Il avait fière allure. Il avait l’air fantastique, une boxe impeccable, une excellente défense contre le retrait. Il avait juste l’air vraiment bien. J’étais heureux de voir Corey Anderson manger ses mots. Il a tellement parlé de détritus, puis d’aller là-bas et de jouer comme il l’a fait. “

Sur un possible combat avec Blachowicz: «Jan a un grand pouvoir d’élimination. Il est très technique. Ses fondamentaux sont très pointus, et oui, je pense qu’il va faire un grand adversaire. Je peux totalement voir que l’UFC nous correspond. Quelle meilleure façon de réclamer le titre que d’obtenir un coup de grâce comme ça, donc j’ai le sentiment que l’UFC va me donner un appel très bientôt. “

Quand il veut son prochain combat: “Je suis surexcité. Qui que je combat, je suis excité. Je vais attendre pour voir ce que l’UFC propose, mais je suis prêt à partir. Je suis complètement guéri de mon dernier combat. Pas d’yeux noirs et tout. Mon visage, mon corps, mon esprit, mon cœur sont prêts à partir, alors faisons-le. “