Jon Jones fait une prédiction pour le match revanche potentiel de Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor

Si Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor finissent par se battre pour la deuxième fois, le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, pense que Nurmagomedov sortira de nouveau en tête.

Jones a expliqué pourquoi il se rangeait du côté de Nurmagomedov dans un éventuel match revanche McGregor lors d’une récente interview avec TMZ.

“Je ne vais généralement pas contre les lutteurs, si vous me demandiez en tant que parieur”, a déclaré Jones (transcription via MMA Junkie). «Les lutteurs ont le pouvoir de dicter où va le combat – que ce soit un match debout, ou s’il va l’emmener au sol et en faire un match de jiu-jitsu. Je pense que les cartes sont toujours en quelque sorte entre les mains de Khabib. Conor a définitivement une chance. Mais si je mettrais mon argent dessus, je vais certainement avec Khabib, c’est sûr. “

Jon Jones a combattu samedi dernier, lors de l’événement principal de l’UFC 247, lorsqu’il a défendu le titre des poids lourds légers de l’UFC avec une victoire à l’unanimité contre le challenger Dominick Reyes, anciennement invaincu.

On ne sait pas exactement qui il combattra ensuite, bien qu’un match revanche avec Reyes et un combat avec le vainqueur de l’affrontement imminent entre Corey Anderson et Jan Blachowicz semblent tous les deux possibles. Il est également possible que Jones puisse devenir un poids lourd dans un avenir proche.

Khabib Nurmagomedov, quant à lui, devrait actuellement défendre le titre des poids légers de l’UFC contre Tony Ferguson lors de l’UFC 249, qui se déroulera le 18 avril à Brooklyn, New York. Alors que le champion des poids légers invaincu a sans aucun doute les mains pleines avec Ferguson, le bourdonnement entourant une revanche potentielle avec son rival McGregor, qui a vaincu par soumission à la fin de 2018, n’est jamais mort.

Le battage médiatique de McGregor, bien sûr, est à nouveau en hausse après que l’Irlandais a décimé Donald «Cowboy» Cerrone le mois dernier.

Que pensez-vous de cette prédiction de Jon Jones? Pensez-vous que Khabib Nurmagomedov battrait Conor McGregor dans un match revanche, ou McGregor même le score?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/10/2020.