Jon Jones félicite Conor McGregor pour sa préparation au combat

Jon Jones est un fan de ce que Conor McGregor a fait dans la perspective de son combat.

McGregor a dit ouvertement qu’il buvait trop d’alcool avant le Khabib Nurmagomedov. Eh bien, à l’approche de l’UFC 246, il a révélé à ESPN qu’il ne le faisait plus car il n’avait pas bu d’alcool depuis des mois.

“Un couple [of] il y a trois mois, trois ou quatre mois », a déclaré McGregor à propos de la dernière fois qu’il a consommé de l’alcool. «Je buvais pendant la semaine de lutte contre les saignements avec la dernière.»

Non seulement il ne boit plus d’alcool, mais il a décidé de commencer à dépenser de l’argent pour sa guérison et sa santé globale. Quelque chose qu’il dit avoir appris de LeBron James.

“J’ai lu quelque chose à propos de LeBron James il y a environ un an”, a déclaré McGregor. «Qu’il a lui-même dépensé 1,5 million de dollars par an pour sa santé. Son tout. Ses nutritionnistes, ses entraîneurs, tout. Et je n’ai rien dépensé. Uniquement en camp.

“Je laisse de l’argent sur une voiture qui saigne ou une montre”, a-t-il ajouté. “Alors je suis comme, dépenser sur moi-même. Ma santé, ma forme physique, et cela m’a aidé. Et puis vous allez en acquérir encore plus quand vous serez pointu, et c’est ce que je suis maintenant. “

Le changement dans sa préparation au combat a été remarqué par les combattants et les fans, mais le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a félicité Conor McGregor pour les changements qu’il avait faits.

«Et les étrangers diront que vous êtes entouré de oui, les hommes. Certaines personnes ne comprendront jamais, plus il y aura de soutien autour de soi, mieux ce sera », a écrit Jon Jones sur son Instagram. «Team Jones est plus grande qu’elle ne l’a jamais été et nous ne faisons que devenir plus forts, plus précis en tant qu’unité…. l’une des plus grandes choses que j’ai apprises au cours des deux dernières années a été d’apprendre que je ne peux pas tout faire par moi-même. J’ai appris l’importance de demander de l’aide et d’investir en vous-même en entourant ou en embauchant les meilleures personnes possibles. »

On verra samedi si ce changement aura un impact sur les performances de Conor McGregor à l’intérieur de l’Octogone. Mais, Jon Jones aime ce que l’Irlandais a fait.

Que pensez-vous de Jon Jones louant Conor McGregor pour sa préparation au combat? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

