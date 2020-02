Jon Jones intéressé à affronter Stipe Miocic: “J’ai l’impression de pouvoir le battre”

Jon Jones Il est sûr qu’il pourrait battre Stipe Miocic s’ils font face.

Jones défendra sa ceinture semi-complète dans le stellaire UFC 247 est Samedi le front Dominick Reyes. Ouais «Bones«Il gagne, beaucoup pensent qu’il gagnera du poids, ce que j’ai déjà envisagé dans le passé. Et apparemment, il est ouvert à traiter Miocic

“Je sens que j’aimerais vraiment combattre Stipe Miocic”il a dit Jon Jones dans Ariel Helwani MMA Show. “J’ai l’impression de pouvoir le battre.”

Parce que Jones il pense qu’il peut battre Myocic Tout le poids est simple: les deux victoires contre Daniel Cormier Ils sont son argument.

Il a également indiqué qu’il n’avait pas besoin d’un combat précédent et qu’il pouvait se battre immédiatement avec Miocic

“Je sens que je pourrais le battre complètement, juste sur la base de ses combats avec” DC “, nos différences de vitesse, mon QI, ma polyvalence, ma foi et ma confiance.”dit Jones. «Je pense que je suis du genre à le battre, bien sûr. Et je veux attaquer pendant que je me sens chaud. Je ne pense pas avoir besoin d’un combat précédent. Je suis assez à l’écoute. Je suis tout à fait d’accord. Je me sens bien, je me sens déjà fort ».

Même si Jones et son équipe ont dit qu’il est facile de donner du poids en semi-complet, Les os Vous vous sentez à l’aise en plein poids. Il dit qu’il pèserait près de 230 livres et il serait solide dans ce poids.

Mais avant de pouvoir lutter contre Myocic, Jon Jones dois battre Dominick Reyes dans UFC 247.

«En ce moment, c’est Dominick Reyes. J’aimerais combattre Miocic, mais en fin de compte aussi, je suis content de faire ce que je fais, mec. Mais j’ai connu des victoires, et ils ont dit ceci: si ce n’est pas cassé, ne le répare pas », a-t-il déclaré. «Donc, si j’obtiens la ceinture de musculation complète, si elle vient contre elle, si elle vient dans quelques années, j’ai juste appris à être dans le moment, être reconnaissante de l’endroit où vous êtes maintenant. Et l’avenir prendra soin de lui-même ».

Attendez juste de voir quel sort décidera.