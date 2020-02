Jon Jones: Israël Adesanya a peur de me battre, le titre des poids lourds pourrait être le prochain

Jon Jones a une défense de titre à venir ce week-end contre Dominick Reyes, mais il est presque impossible pour lui d’échapper aux questions sur la suite.

L’un des combattants les plus dominants de l’histoire de l’UFC, le poids lourd léger de 32 ans a anéanti presque tous les prétendants de sa propre division, c’est pourquoi le champion des poids moyens Israël Adesanya et le roi des poids lourds Stipe Miocic sont un sujet constant lors des entretiens.

Jones a définitivement entendu parler d’Adesanya récemment. Les deux se sont engagés dans une guerre des mots très publique avec l’actuel champion des 185 livres, qui se prépare pour son propre combat le 7 mars contre Yoel Romero à l’UFC 248.

Pour toutes les discussions sur une éventuelle confrontation avec “The Last Stylebender”, Jones n’est pas convaincu qu’Adesanya veuille vraiment quelque chose à voir avec le combat.

“À la fin de la journée, ce n’est pas K-1”, a déclaré Jones à propos de l’expérience de kickboxing d’Adesanya. “Ce n’est pas la ligue dans laquelle il combattait. Je l’ai vu marcher ici, et littéralement, je l’ai regardé avec les jambes raides. Son fanfaron est excitant pour les fans, mais je connais un millier de personnes comme lui. J’ai grandi avec des gens comme lui. Il ne m’impressionne pas comme il impressionne tout le monde.

“Il a peur. C’est tout. Quand il dit que vous devez respecter le jeu ou que le jeu vous humiliera, il parle de ne pas me battre maintenant ou de me battre le cul parce qu’il a peur. Lorsque vous faites savoir à un combattant comme moi que vous n’êtes pas prêt à me battre aujourd’hui et que vous souhaitez avoir une autre année pour vous préparer et tout ça, ça me permet de connaître votre état mental. C’est tout ce que je dois savoir. “

L’argument d’Adesanya contre la lutte contre Jones à court terme est en grande partie provoqué par le désir de défendre le titre des poids moyens plusieurs fois avant de monter dans une division pour se disputer un deuxième championnat de l’UFC.

Si c’est ce qu’Adesanya prétend en appuyant sur le bouton pause du combat champion contre champion, Jones ne l’achète pas.

“S’il sent qu’il n’est pas fait pour le défi maintenant, s’il pense honnêtement que je vais être en quelque sorte une version plus faible de moi l’année prochaine, il se trompe malheureusement”, a déclaré Jones. «Je viens de découvrir des camps d’entraînement et de découvrir différentes façons de guérir et de récupérer et toutes ces choses. Mes coéquipiers se renforcent. Je ne suis qu’une ceinture violette en jiu-jitsu.

«S’il pense que je deviens plus lent et plus faible, il se trompe malheureusement. Il a peur aujourd’hui. Il l’a expliqué très clairement au public. Rien ne changera l’année prochaine. “

Si Adesanya n’est pas prête à relever le défi, Jones connaît un autre champion qui pourrait l’être.

Après avoir taquiné une transition vers les poids lourds pendant plusieurs années, le combattant le mieux classé de l’UFC livre pour livre dit que si tout va bien contre Reyes samedi soir, une confrontation avec Stipe Miocic pourrait attendre dans les coulisses.

“C’est certainement une possibilité”, a déclaré Jones à MMA Fighting lorsqu’on lui a demandé de faire face à Miocic. “Une chose dont je suis certain, le fait de monter dans le poids lourd m’inspirerait à un niveau différent, simplement parce qu’il y aurait tellement d’éléments que je ne connais pas.

“Prendre du poids. Rester maigre et fort. Surtout la prise de poids et la compréhension de mes performances et de mes mouvements dans la catégorie de poids supérieure. “

Ces défis ajouteraient une couche différente à sa préparation, mais c’est ce qui excite Jones à propos d’un combat avec Miocic, qui est un double champion poids lourd de l’UFC avec plus de défenses de sa ceinture que tout autre combattant de l’histoire de la division.

“J’ai été contre les poids lourds toute ma vie”, a déclaré Jones. «Mon frère est l’un des meilleurs poids lourds de l’histoire de la lutte de l’État de New York. Je le combattais tous les jours au lycée. Je me suis fait botter le cul par mon frère aîné toute ma vie. Je m’entraînais avec Travis Browne, Andrei Arlovski, (et) tant de grands poids lourds depuis des années. Je suis très à l’aise contre des gars qui sont plus gros et plus forts que moi.

«Je suppose que toutes les questions auxquelles je devrais répondre sont de savoir comment je vais faire avec le gain de poids et tout ce genre de choses. Il y a juste beaucoup de facteurs que je ne connais pas qui me motiveraient probablement à pousser dur et à donner le meilleur de moi-même. “