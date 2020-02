Jon Jones: Jan Blachowicz est “très méritant” pour le titre après avoir servi à Corey Anderson une tranche de “tarte humble”

Jon Jones pourrait aligner son prochain adversaire.

Samedi soir, Jan Blachowicz a décroché sa troisième victoire consécutive avec un superbe KO contre Corey Anderson lors de l’événement principal de l’UFC Fight Night de Rio Rancho, N.M.

La victoire a propulsé Blachowicz à 7-1 lors de ses huit derniers combats, sa seule défaite devant l’ancien prétendant au titre Thiago Santos. Au cours de cette course, le concurrent polonais a vengé les pertes contre Anderson et Jimi Manuwa tout en éliminant l’ancien champion de l’UFC Luke Rockhold en cours de route.

Après son élimination directe contre Anderson, Blachowicz a immédiatement pointé Jones assis côté cage alors qu’il faisait signe pour un tir au titre contre le champion en titre des poids lourds légers.

Jones a définitivement reconnu Blachowicz par la suite, bien qu’il ne puisse pas s’en empêcher quand on lui donne une chance de tirer sur Anderson après quelques échanges enflammés entre eux dans des interviews et sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

“Ce fut un combat formidable”, a déclaré Jones dans les coulisses lors d’un entretien avec les journalistes après l’événement. «Je pensais que Jan Blachowicz avait fait un sacré boulot. Sa boxe a fière allure. Corey Anderson semblait lent ce soir. Quelque chose ne cliquait pas là-dedans. Il semblait plus lent, plus hésitant sur ses mises au sol.

«Honnêtement, je pense qu’il était plus inquiet de me battre que de combattre Jan Blachowicz et cela a montré une leçon précieuse sur ce qui se passe lorsque vous regardez devant vos adversaires. Je pense que Corey Anderson a goûté à une humble tarte ce soir. »

En ce qui concerne Blachowicz, Jones croit définitivement que le vétéran de 36 ans a fait ses preuves en tant que candidat légitime au titre.

«Je pense que tout le monde connaît le vainqueur de ce combat [was] dans la lutte pour le titre », a déclaré Jones. “Pour terminer le combat comme il l’a fait, KO au premier tour, je ne vois pas comment le gars peut être refusé.

«Jan a été superbe. La façon dont il a éliminé Luke Rockhold. La façon dont il vient d’éliminer Corey Anderson. Je veux dire que ces deux gars ne sont pas vraiment connus pour pouvoir prendre un coup de poing, mais il appuie sur la gâchette et il frappe ces gros coups. Je pense qu’il mérite vraiment. “

Pour toutes les façons dont Blachowicz a pu se consolider en tant que futur prétendant au titre, Jones n’a pas encore oublié Dominick Reyes.

Reyes a poussé Jones à la limite dans leur bataille de cinq rounds à l’UFC 247, mais n’a pas réussi à la fin d’une décision des juges. Depuis ce temps, Reyes s’est déclaré avec véhémence le véritable vainqueur dans ce combat tout en appelant Jones à accepter une revanche immédiate contre lui.

Jones n’est pas opposé à l’idée, mais il ne comprend certainement pas la prétendue controverse entourant les tableaux de bord lors de son premier combat avec Reyes.

“C’est quelque chose que je considère définitivement”, a déclaré Jones à propos de faire face à Reyes. “Pour qu’une revanche de Dominick Reyes se produise, il faudra juste quelques réunions avec l’UFC juste pour que cela se produise. Mais si nous ne faisons pas de revanche, je suis d’accord avec ça aussi.

«J’ai l’impression d’avoir gagné le combat. J’ai définitivement gagné les manches 3, 4 et 5. Beaucoup de gens [judge] beaucoup de mou qui a dit que j’ai gagné [rounds] 2, 3, 4 et 5. Je pouvais voir comment il pouvait me donner 2, 3, 4 et 5 mais [winning rounds] 3, 4 et 5, je m’arrête. Je me sens bien dans le combat. À la fin de la journée, mon travail consiste simplement à sortir et à me battre. Je ne peux pas contrôler ce que les juges voient ou ce qu’ils disent, mais je pense qu’ils ont fait le bon choix. “