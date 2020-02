Jon Jones: «Mon bœuf avec DC est fini»

Jon Jones et Daniel Cormier partagent l’une des rivalités les plus passionnées de l’histoire du MMA. Au cours de leurs deux combats, les deux champions décorés ont échangé des conversations sans fin, et se sont même bagarrés lors d’une conférence de presse.

Selon Jones, qui se prépare pour une défense du titre UFC 247 face à Dominick Reyes, ce boeuf avec Cormier est maintenant terminé.

Jones a fait ce commentaire surprenant dans un récent épisode d’UFC Embedded.

Le sujet de Cormier a été soulevé lorsqu’un fan a demandé à Jones d’écrire «f ** k DC» sur un morceau de souvenirs, ce que le champion des poids lourds légers avait fait avec appréhension auparavant.

C’est à ce moment-là que Jones a mentionné avec désinvolture «mon bœuf avec DC est fini».

Jon Jones et Daniel Cormier ont combattu deux fois auparavant. À la première occasion, Jones a gagné par décision unanime.

Lors de leur deuxième rencontre, Jones a arrêté le combat avec un coup de tête et des coups de poing de suivi, mais sa victoire a ensuite été annulée lorsqu’il a échoué à un test de dépistage de drogue.

Depuis ce deuxième combat controversé, il a été question d’un troisième combat entre les deux légendes, mais avec Cormier maintenant au poids lourd, et envisageant de prendre sa retraite après son combat de trilogie avec Stipe Miocic, le temps d’un autre combat avec Jones semble être passé.

En outre, Jones est très occupé par d’autres défis, comme la menace imminente posée par Reyes.

Jones entamera ce combat avec des victoires récentes sur Thiago Santos, Anthony Smith et Alexander Gustafsson en vue arrière. Le champion en titre des poids lourds légers n’a perdu qu’une seule fois en tant que pro, et cette perte est survenue par une disqualification controversée. Au cours de son illustre carrière, il a battu des ennemis comme Ryan Bader, Mauricio «Shogun» Rua, Quinton «Rampage» Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Chael Sonnen, Vitor Belfort, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Cormier et les hommes mentionné ci-dessus.

Dominick Reyes, d’autre part, n’a jamais été battu en tant qu’artiste martial mixte professionnel. Les faits saillants de son récent CV incluent des victoires sur Ovince Saint Preux, Volkan Oezdemir et Chris Weidman.

Croyez-vous que le boeuf entre Jon Jones et Daniel Cormier est vraiment fini?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.