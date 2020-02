Jon Jones ne croit pas que Conor McGregor est le plus grand combattant de l’histoire de l’UFC

Conor McGregor Il est actuellement la plus grande star de l’histoire de MMA, mais il n’est pas l’un des grands selon l’actuel champion semi-complet de l’UFC Jon Jones.

Jones cherchera à augmenter sa prétention à être le meilleur combattant mixte de tous les temps lorsqu’il défend sa ceinture devant Dominick Reyes sur le stellaire de l’UFC 247.

Malgré sa domination dans le Octogone, Jones n’a pas atteint le niveau de célébrité qu’ils ont Conor McGregor ou Khabib Nurmagomedov Concernant la popularité. Ce n’est pas pertinent pour “Bones” pour le moment, car il poursuit la grandeur au lieu de la gloire.

C’est pourquoi il pense que l’irlandais ne sera pas parlé à l’avenir lorsque les deux ne sont pas valides dans l’octogone:

“Je regarde Khabib et Conor et leur notoriété internationale et je m’inspire à travailler sur ma marque un peu plus en dehors des combats.”dit Jones dans ESPN First Take. «En fin de compte, pour moi, il ne s’agit pas de gagner le plus d’argent, il ne s’agit pas d’être le plus célèbre, il s’agit d’être du genre dont les gens parleront dans 50 ou 100 ans. C’est ce qui me fait vraiment sortir du lit tous les matins. »

«À la fin de la journée, sans manquer de respect à Conor parce que j’aime ce qu’il fait pour notre sport, je ne pense pas qu’il sera dans la conversation lorsque les gens seront assis dans le salon de coiffure pour parler des meilleurs artistes martiaux du monde. J’en suis donc très conscient. Mais pour la plupart, c’est très difficile à réaliser et c’est ce qui m’aide vraiment le matin. ».