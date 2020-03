Jon Jones ne s’inquiète pas des combats, dit que le coronavirus est «plus gros que le sport»

Image: @ufc sur Instagram

Jon Jones a donné la priorité à la sécurité des coronavirus par rapport au MMA en qualifiant la crise de «plus grande que les sports».

Le champion des poids lourds légers a combattu pour la dernière fois en février lorsqu’il a défendu son titre contre le concurrent en plein essor, Dominick Reyes. Les combattants sont entrés en collision dans l’événement principal de l’UFC 247 dans une guerre en cinq rounds. Jones a finalement gagné par décision unanime, mais le combat très disputé a soulevé de nombreux sourcils et des critiques selon lesquelles Reyes aurait dû gagner.

Jones et son équipe, JacksonWinkMMA sont restés confiants dans sa victoire mais ont assuré à Dominick Reyes qu’un match revanche était en cours.

“Il a dit que je l’avais choqué”, a déclaré Reyes lors du MMA Show d’Ariel Helwani. «Il ne s’attendait pas vraiment à ça de ma part. Et il m’a remercié de faire de lui un meilleur artiste martial. Il a dit: “notre revanche va être épique.” “

Dana White a également confirmé que Reyes mérite une revanche:

«Je pense qu’il (mérite une revanche). Vous seriez fou de ne pas penser qu’il mérite une revanche “, a déclaré White à propos de Reyes à TMZ Sports.

Cependant, le coronavirus pourrait retarder la correspondance prévue. ONE Championship a changé une poignée de cartes en événements à huis clos. D’autres promotions comme KSW, BKFC et ARES Fighting Championship ont reporté les événements. Dana White a également confirmé que l’UFC était prête à affronter la tempête COVID-19, et des cartes telles que l’UFC Columbus et l’UFC Portland ont été déplacées. En tant que tel, un point d’interrogation majeur plane sur un possible match revanche Jon Jones vs Dominick Reyes.

Sur Twitter, un fan a demandé au champion des poids lourds légers ce qui lui prenait tant de temps pour rejouer Reyes.

Jones a livré une réponse très révélatrice.

Je pourrais donner deux conneries sur le combat en ce moment, c’est plus grand que le sport https://t.co/4XQf6XHXe0

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 13 mars 2020

“Je pourrais donner deux conneries sur le combat en ce moment, c’est plus grand que le sport.”

Que pensez-vous de l’épidémie de coronavirus et de son impact sur le monde du sport?

