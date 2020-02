Jon Jones ouvert au match revanche de Dominick Reyes

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a déclaré qu’il était ouvert à une revanche contre Dominick Reyes après leur combat controversé à l’UFC 247.

Les juges ont attribué le combat à Jones avec des scores de 48-47, 48-47 et 49-46. De nombreux observateurs ont estimé que Reyes méritait de gagner le combat, y compris le président de l’UFC Dana White. Mais les trois juges ont décidé que Jones méritait de lever la main, ce qui a conduit à l’une des décisions de lutte pour le titre les plus controversées de ces dernières années.

Après l’événement, Jones a parlé aux médias lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 247 et a été invité à accorder à Reyes un match revanche compte tenu de la proximité du combat. Voici ce que le champion a dit (via MMAjunkie.com).

«C’est mon travail de relever les défis les plus difficiles. C’est ce qu’est un champion. J’ai combattu Daniel Cormier deux fois. Je n’ai eu aucun problème à signer le contrat. J’ai combattu Alexander Gustafsson deux fois et je n’ai eu aucun problème à signer le contrat. Si les gens veulent me voir combattre à nouveau Dominick, ce sera à Dana White de trouver un moyen d’y arriver », a déclaré Jones.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune indication de l’UFC si Reyes obtiendra un match revanche avec Jones. Lors du dernier combat de Jones contre Thiago Santos à l’UFC 239, il a pris une décision partagée pour conserver son titre mais n’a pas obtenu de revanche. Bien sûr, Santos a été blessé à la suite de ce combat alors que Reyes semble en bonne santé, donc si l’UFC le veut, une revanche immédiate pourrait se produire.

Ce qui semble plus probable, c’est que Reyes remporte une autre victoire, peut-être contre Santos, tandis que le vainqueur de Corey Anderson contre Jan Blachowicz à l’UFC Rio Rancho obtient le prochain coup de titre. En fin de compte, ce sera à l’UFC de décider de la prochaine étape pour Jones, mais compte tenu du nombre de fans qui semblent intéressés par un match revanche en ce moment, ne comptez pas encore Reyes.

Pensez-vous que Dominick Reyes devrait obtenir un match revanche contre Jon Jones?