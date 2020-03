Jon Jones pense à la victoire d’Adesanya sur Romero

Le combat prend du retard mais on parle encore de ce qui s’est passé dans l’octogone entre Israel Adesanya y Yoel Romero. Les deux ont donné un match en deçà des attentes, dans lequel aucun n’a trop risqué; l’un pensant qu’il n’avait pas grand-chose à faire pour conserver le titre et l’autre qu’il faisait tout pour l’obtenir. Finalement, “The Last Stylebender” continue d’être le champion du milieu.

Jon Jones pense à Adesanya vs Romero

Maintenant on sait L’avis de Jon Jones, qui ne voulait pas manquer l’occasion de parler de cette confrontation (via Bibliothèque de combat).

«Frère (Yoel Romero), vous vous battez depuis quelques années et vous vous êtes battu avec lui pendant 25 minutes d’affilée. Vous vous êtes très bien représenté, vous et votre équipe. J’aurais adoré te voir être plus polyvalent, utiliser ton catch, ça aurait fait une différence. Vous vous êtes battu avec lui là où il était le mieux et vous étiez si proche. Je suis fier de toi“