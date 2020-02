Jon Jones pense que «battre les canettes» fait que Dominick Reyes fait des déclarations délirantes

Jon Jones a expliqué clairement ce qu’il pense de Dominick Reyes. Le champion des poids lourds légers a jeté les récents commentaires de son prochain adversaire comme «la chose la plus stupide que j’aie entendue depuis un moment».

Le 8 février, au Toyota Center de Houston, Jones défendra sa ceinture de championnat pour la 14e fois contre le concurrent invaincu. Reyes vient de remporter une victoire KO contre Chris Weidman au premier tour de leur combat en 2019. Le combattant invaincu a atteint un record professionnel de 12-0 avec 4 finitions au premier tour depuis ses débuts à l’UFC en 2017.

Reyes a admis avoir beaucoup de respect pour Jones et a fait l’éloge de lui dans le passé. Cependant, tout cela est sorti par la fenêtre lorsque des rumeurs ont commencé à circuler sur une éventuelle confrontation.

Reyes s’attend déjà à ce que Jones joue mal, y compris les coups de œil illégaux.

«Je pense que c’est ce qui empêche les gars de rester à distance, il patte avec et il patte exactement à sa portée. C’est une arme gigantesque. Il met en place le reste de son arsenal. Cela l’aide à trouver sa portée », a déclaré Reyes au MMA Fighting.

«C’est une violation flagrante des règles. Tu ne peux pas le faire. C’est dans les règles », a conclu Reyes. «On en a souvent parlé. Soit vous allez le faire, soit vous ne le ferez pas. C’est à moi le soir du combat de parler à l’arbitre et de lui faire prendre conscience. “

Jon Jones a réprimandé son adversaire pour ses commentaires dans la presse et en ligne. Il a clairement fait savoir qu’il ne respecte pas le joueur de 30 ans et a continué de se moquer de sa performance athlétique. Hier, il a visé l’intelligence de Reyes et a appelé ses commentaires pour être stupide:

“Il a combattu des lutteurs, il a combattu des attaquants mais jamais des athlètes” -DR probablement la chose la plus stupide que j’aie entendu depuis un moment. “

“Il a combattu des lutteurs, il a combattu des attaquants mais jamais des athlètes” -DR

probablement la chose la plus stupide que j’ai entendu depuis un moment

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 3 février 2020

Jones a renforcé son argumentation en énumérant les références de ses anciens adversaires:

«DC a participé à la finale de la NCAA et aux Jeux olympiques, OSP a joué au football de Division I, Bader l’actuel double champion de Bellator, Vitor vitesse folle et explosive, Lyoto avait frappé depuis l’âge de 5 ans, Glover était sur une séquence de 20 victoires consécutives mais aucune de ces gars-là sont des athlètes, je suppose. “

DC a participé à la finale de la NCAA et aux Jeux olympiques, OSP a joué au football de Division I, Bader l’actuel double champion de Bellator, Vitor vitesse folle et explosive, Lyoto avait frappé depuis l’âge de 5 ans, Glover était sur une séquence de 20 victoires consécutives mais aucune ces gars-là sont des athlètes, je suppose🤷🏾‍♂️ https://t.co/EIH0FrQQSL

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 3 février 2020

Jones a poursuivi son attaque sur Twitter:

«Dominick Reyes, l’un des plus grands athlètes de l’histoire d’Apple Valley. Être un gros poisson dans un petit étang pendant si longtemps lui est vraiment allé à la tête. »

Dominick Reyes, l’un des plus grands athlètes de l’histoire d’Apple Valley. Être un gros poisson dans un petit étang pendant si longtemps lui est vraiment allé à la tête.

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 3 février 2020

«Battre des canettes l’a convaincu qu’il est un meilleur athlète que la plupart des autres pays du monde. S’il était si dur à cuire qu’il aurait remporté les championnats de lutte de l’État de Californie, il serait allé en division un, il aurait au moins fait une équipe d’entraînement pour la NFL. Cet homme est délirant », a-t-il ajouté.

Battre des canettes l’a convaincu qu’il est un meilleur athlète que la plupart des autres pays du monde. S’il était si dur à cuire qu’il aurait remporté les championnats de lutte de l’État de Californie, il serait allé en division un, il aurait au moins fait une équipe d’entraînement pour la NFL. Cet homme est délirant

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 3 février 2020

«J’ai eu une humble tarte au four, en train de préparer des tranches en une semaine.»

J’ai eu une humble tarte au four, en coupant des tranches en une semaine

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 3 février 2020

Pensez-vous que Jon Jones est sur le point de servir à Dominick Reyes une humble tarte?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 2/3/2020.