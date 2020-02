Jon Jones pense que des normes élevées ont provoqué des idées fausses lors de la victoire de l’UFC 247

Image: UFC sur Instagram

Jon Jones a remporté une victoire unanime contre Dominick Reyes dans la tête d’affiche de l’événement UFC 247 hier soir à Houston, au Texas.

La victoire a amélioré le record général de Jones à 26-1, mais n’est pas venu sans examen minutieux.

De nombreux fans et analystes, dont le président de l’UFC Dana White, avaient marqué le match en faveur de Dominick Reyes trois rounds à deux (48-47). Cependant, les trois juges présents ont fini par marquer le combat pour «Bones», un juge ayant même donné à Jones quatre des cinq tours.

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Bien que l’on ait beaucoup parlé du jugement d’hier soir ou de son absence, personne ne peut nier le cœur et la persévérance dont Jon Jones a fait preuve hier soir.

La cheville ouvrière des poids lourds légers de longue date s’est rétablie après une ouverture difficile de dix minutes pour finalement inverser la tendance sur Reyes, tout en influençant les juges en sa faveur.

“Je pense que c’était Gilbert Melendez et je pense que c’était Dominick Cruz, ils ont fait une interview où ils ont vu mon Thiago Santos se battre”, a déclaré Jon Jones. «Ils l’ont regardé sans commentaire et ils l’ont également regardé après un certain temps et ils ont pu le regarder sans toute l’émotion. Et ils ont réalisé peut-être ce combat, peut-être que Jon a vraiment gagné ce combat. Je pense donc que j’ai peut-être fixé un niveau élevé. »

Jones estime que son immense succès a amené les fans et les analystes à le classer différemment.

“Sur trente combats, peut-être trois personnes m’ont mis dans un vrai match de compétition”, a déclaré Jones. «Me voir avec des yeux noirs, me voir me faire frapper, ce n’est pas quelque chose qui arrive à chaque fois que je me présente. Donc, les gens deviennent vraiment très excités, même lorsqu’un adversaire lance un coup. À un moment, je suis tombé au sol, je n’ai pas été blessé et j’ai rebondi, mais les fans ont adoré ça! C’est donc difficile quand les gens attendent de vous de grandes choses à tout moment. Je suis toujours un artiste martial comme tout le monde, je saigne, j’ai des insécurités, j’ai de la faiblesse, j’ai de la douleur en ce moment. “

Jon Jones a poursuivi:

“Donc, c’est difficile quand vous vous battez non seulement pour ces records, mais vous vous battez aussi pour l’approbation de ces peuples. Vous vous battez pour avoir l’air extraordinaire à chaque fois! “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 9 février 2020