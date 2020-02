Jon Jones pense que les «normes élevées» affectent la perception du combat contre Reyes

Jon Jones s’est éloigné de l’UFC 247 avec non seulement son titre de poids léger mais aussi un nouveau record pour la plupart des victoires dans les combats de titre (14), dépassant l’ancien détenteur du record Georges St-Pierre. Mais c’était une chose proche. Le challenger Dominick Reyes l’a rendu très intéressant dans les premiers tours, et ce n’est que par la grâce des dieux du MMA que les juges de Houston lui ont attribué la victoire par décision avec des scores de 48-47, 48-47 et 49-46.

Après le combat, Jones s’est félicité de Reyes mais n’a pas bougé sur sa conviction qu’il avait gagné le combat.

“Il a perdu”, a simplement dit Jones. «C’était proche, mais ils disent que la fermeture ne compte que pour les fers à cheval et les grenades à main. Il peut essayer mille fois. Je crois que je vais le dépasser à chaque fois. ”

Et selon Jones, il pense qu’il est peut-être un peu plus difficile à évaluer que le combattant moyen. Chaque fois que quelqu’un parvient à mener une bataille compétitive, il soupçonne qu’ils obtiennent plus de crédit qu’ils ne le méritent.

“J’ai pu regarder, je pense que c’était Gilbert Melendez et je pense que c’était Dominick Cruz, ils ont fait une interview où ils ont vu mon Thiago Santos se battre”, a déclaré Jones. «Ils l’ont regardé sans commentaire et ils l’ont également regardé après un certain temps et ils ont pu le regarder sans toute l’émotion. Et ils ont réalisé peut-être ce combat, peut-être que Jon a vraiment gagné ce combat. Je pense donc que j’ai peut-être fixé un niveau élevé. »

“Sur trente combats, peut-être trois personnes m’ont mis dans un vrai match de compétition”, a-t-il poursuivi. «Me voir avec des yeux noirs, me voir me faire frapper, ce n’est pas quelque chose qui arrive à chaque fois que je me présente. Donc, les gens deviennent vraiment très excités, même lorsqu’un adversaire lance un coup. À un moment, je suis tombé au sol, je n’ai pas été blessé et j’ai rebondi, mais les fans ont adoré ça! C’est donc difficile quand les gens attendent de vous de grandes choses à tout moment. Je suis toujours un artiste martial comme tout le monde, je saigne, j’ai des insécurités, j’ai de la faiblesse, j’ai de la douleur en ce moment. ”

“Donc, c’est difficile quand non seulement vous vous battez pour ces records, mais vous vous battez pour l’approbation de ces peuples, vous vous battez pour avoir un look extraordinaire à chaque fois. C’est beaucoup de pression. “

Cette pression ne peut qu’augmenter maintenant que certains fans soupçonnent Jones de perdre cet avantage qui l’a maintenu au sommet de la division des 205 livres au cours des neuf dernières années. Avec la lutte contre Santos et maintenant les combats de Reyes étant difficiles, il y aura certainement plus de bavardages que le dernier lot de prétendants rattrapera finalement ses compétences.

“Malheureusement pour certains de mes fans, Thiago Santos et Dominick Reyes, je n’ai pas pu les ranger et ils m’ont défié”, a déclaré Jones. «Et il y a du bon là-dedans. L’un des plus gros problèmes de Mike Tyson était qu’il était si dominant que les gens se désintéressaient. Les fans en ont eu pour leur argent ce soir en me voyant passer par la sonnerie et en découvrant le cœur d’un champion. Cela vaut totalement les 60 dollars que vous avez payés en pay-per-view. Il y a donc du bien. Il y a du bon là-dedans. “

En ce qui concerne la suite pour le champion poids lourd léger?

“Pas de commentaire”, a-t-il dit simplement avant de lancer la fameuse ligne du joueur des Seahawks de Seattle, Marshawn Lynch: “Je suis juste ici, donc je ne suis pas condamné à une amende.”