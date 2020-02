Jon Jones pense que ses meilleurs jours sont encore à venir

– S’adressant à ESPN (via MMAWeekly), Jon Jones a expliqué où il en était mentalement en UFC 247 et sa défense UFC Light Heavyweight Title.

«J’ai l’impression que la tempête est derrière moi. Ce fut un voyage intéressant et j’ai tellement appris. Je suis juste reconnaissant. Je suis reconnaissant d’avoir eu toutes les leçons que j’ai pu apprendre. Je suis reconnaissant à Dieu de m’avoir gardé à travers tout cela et de m’avoir permis de grandir autant à travers tout cela

«Je pense que mes meilleurs jours sont encore devant moi. Je sens que je suis en train de me plonger dans ce que cela signifie d’être un père et un athlète professionnel et une personne ayant une grande responsabilité, et je suis excité à ce sujet et j’ai l’impression de m’y lancer bien.”