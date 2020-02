Jon Jones pense qu’il est un plus grand tirage au sort qu’Israël Adesanya, même en Australie

Image: @Jonnybones sur Instagram

Ce week-end à l’UFC 247, le champion des poids lourds légers Jon Jones se battra pour défendre son titre pour la 14e fois contre Dominick Reyes. Les athlètes de 205 livres entreront en collision au Toyota Center de Houston, au Texas.

Avec un buzz tourbillonnant autour de la communauté MMA, Jon Jones se demande pourquoi il n’a pas organisé plus d’événements en dehors de la capitale du MMA, Las Vegas.

“Peut-être que je dois sortir de Las Vegas et me battre dans ces marchés où les gens ne me voient pas trop souvent”, a déclaré Jones (transcription via MMA Junkie). “Je pense que ça va être important. Si je peux briser des chiffres ici à Houston, je ne peux qu’imaginer ce qui se passerait si j’allais en Australie ou dans l’un de ces autres pays où ils ne s’attendaient jamais à me voir. Les gens sortiraient et c’est de cela qu’il s’agit. »

Le GOAT largement considéré est confiant qu’il pourrait produire de grands nombres en Australie – encore plus que le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya, qui vit en Nouvelle-Zélande voisine.

“Il est (un gros tirage)”, a déclaré Jones. “Je parie que je serais encore plus grand.”

Le combattant de poids moyen a appâté Jones en suggérant un futur affrontement, ce qui n’a pas impressionné Jones.

«Je n’ai aucun intérêt pour Israël à la fin de la journée. Anderson Silva était un gars que tout le monde voulait me voir combattre. Je n’ai jamais voulu le faire parce que j’avais tellement de respect pour Anderson. Je ressens la même chose avec Izzy, mais ça ne vient pas d’un lieu de respect. Ma carrière ne consiste pas à le combattre. Pour lui de me combattre, ce serait énorme pour son CV. Pour moi, j’ai l’impression d’avoir déjà autant de légendes sous mon CV. Ce n’est même pas une légende. “

La victoire d’Adesanya sur Robert Whittaker a cimenté sa position comme l’un des combattants les plus talentueux de la liste de l’UFC. Il devrait défendre sa ceinture contre Yoel Romero ensuite, mais Jones n’est pas convaincu par Adesanya.

“Nous avons tous vu cette vidéo de lui combattant un gars d’Alex [Pereira] et attraper un droit net et net. Il est très humain pour moi. Ce n’est pas ce gars spécial. Je ne vois pas ce que tout le monde voit en lui. Je pense que tout son truc d’anime et comment il est tous les pitreries avec ses mains et tout ça. Je pense que c’est assez divertissant pour une certaine base de fans. Pour moi, c’est comme ‘Je te gifle. Sortez d’ici, gamin. »

Pensez-vous que nous verrons jamais Jon Jones et Israël Adesanya se battre?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.