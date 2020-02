Jon Jones pense qu’il mettra fin à la conversation GOAT avec un deuxième titre UFC

Image: Jon Jones sur Instagram

L’actuel champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, est sans doute l’un des plus grands combattants de tous les temps, mais cette conversation fait toujours débat pour certains. Alors que Jones se prépare à une autre défense de son titre des poids lourds légers de l’UFC contre Dominick Reyes, qui, selon Joe Rogan, est l’un de ses adversaires les plus coriaces, il reconnaît qu’il pourrait y avoir des changements à venir dans sa carrière, et il pense que ces changements pourraient mettre fin à la Conversation «GOAT».

Lors d’une apparition sur la première prise d’ESPN, Jon Jones a discuté de sa place dans le débat des plus grands de tous les temps, et a déclaré qu’il pensait qu’il devrait aller dans une autre catégorie de poids et gagner une autre ceinture pour mettre ce débat au repos.

In order to put the GOAT conversation to rest, @JonnyBones says he's "going to have to maybe obtain a second belt in a different weight class" 🐐 #UFC247 (via @FirstTake) pic.twitter.com/BWNheBcRh1 — ESPN MMA (@espnmma) February 5, 2020

“Afin de mettre beaucoup de cette livre pour livre ou qui est la plus grande conversation pour se reposer, je vais devoir peut-être obtenir une deuxième ceinture dans une catégorie de poids différente. Je pense que cela me démarquera vraiment de beaucoup de gars. Le déménagement est inévitable. Je ne fais que m’améliorer en tant que professionnel. Je pense que je suis à un endroit, j’ai maintenant une équipe autour de moi qui peut m’amener à cette catégorie de poids d’une manière sûre et saine, je suis excité quand cela arrivera. “

Jon Jones discutait d’un passage potentiel à la division des poids lourds de l’UFC lorsqu’il parlait de faire un pas d’une manière sûre et saine, et a cité grandir avec ses frères qui étaient plus grands que lui, comme une raison pour laquelle il pense qu’il ira bien contre de plus grands combattants.

«Je ne vois que de bonnes choses. J’ai affronté mes frères toute ma vie qui sont tous les deux plus grands que moi, tous deux champions du Super Bowl, et je sens que je suis prêt pour cette voie. Combattants légers et lourds, nous sommes vraiment les plus polyvalents tout en étant forts, rapides et athlétiques. C’est la classe de poids la plus dangereuse à mon avis. Des gars assez grands pour vous mettre KO mais encore plus athlétiques et assez agiles pour faire des choses vraiment extraordinaires. C’est une classe de poids difficile. D’une certaine manière, me déplacer vers les poids lourds pourrait être plus facile pour moi car je suis juste habitué à un rythme de combat beaucoup plus rapide. “

Bien que “Bones” semble prêt à passer à la division des poids lourds, il a également récemment déclaré qu’il envisageait quelques autres prétendants à la division des poids lourds légers après son combat contre Dominick Reyes à l’UFC 247 ce week-end.

Aimeriez-vous voir Jon Jones passer au poids lourd après l’UFC 247 ou affronter plus de prétendants au poids léger?

Cet article a été publié sur BJPenn.com le 2/5/2020