Jon Jones peut réécrire les livres d’histoire à l’UFC 247

Jon Jones peut entrer dans l’histoire à l’UFC 247.

Le champion des poids lourds légers revient en action contre Dominick Reyes dans l’événement principal de la carte le samedi 9 février. L’événement à la carte aura lieu au Toyota Center de Houston et sera sa première apparition depuis sa victoire par décision partagée sur Thiago Santos en juillet 2019.

Alors que Reyes invaincu présente un nouveau défi pour Jones, les récompenses en jeu sont élevées. S’il bat le challenger pour le titre, il atteindra un record historique de 14 victoires au titre de l’UFC. En conséquence, il dépassera Georges St-Pierre pour le plus grand nombre de victoires au titre de l’histoire de l’UFC.

La star de l’UFC est convaincue qu’il est le meilleur combattant livre pour livre de la planète.

“Au fond, je croyais que je serais dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant (en tant que combattant le mieux classé en MMA) et je suis ravi de me voir dans 10 ans, vous savez”, a déclaré Jones la semaine dernière épisode du MMA Show d’Ariel Helwani. «Je crois que je serai toujours au top du sport. J’ai toujours eu une très forte conviction que je pouvais être le plus grand de tous les temps, et bien sûr, grâce à seulement des années de croyance et de travail acharné, nous sommes ici “

Dans la perspective, Jon Jones a creusé des trous dans les combats de Dominick Reyes. Cependant, le challenger pour le titre ne l’arrêtera pas.

“Je me fous de ce que ce mec me dit, je me fiche de ce qu’il me dit. Comme, mon frère, tu peux dire ce que tu veux. Dites ce que vous voulez », a déclaré Reyes à Submission Radio. «Ça ne va pas t’aider, ça ne va pas te sauver. Ça ne me donnera pas envie de te mettre KO, ça ne va pas essayer de me faire KO plus. Comme, je ne suis pas stupide. “

Avez-vous Dominick Reyes a ce qu’il faut pour renverser le champion de 205 livres? Ou pensez-vous que Bones réécrira l’histoire en tant que G.O.A.T largement considéré?

