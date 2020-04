Jon Jones plaide coupable à DWI et sera condamné à la détention dans la communauté

Jon Jones a plaidé coupable à des accusations de CFA qui le condamneront à quatre jours de garde à vue. TMZ rapporte que Jones a conclu un accord avec les procureurs pour plaider coupable à l’accusation liée à son arrestation la semaine dernière. Le juge n’a pas encore approuvé l’accord, mais cela devrait se produire.

Jones recevra une probation surveillée d’un an dans le cadre de l’accord et purgera 96 ​​heures en garde à vue, une forme d’incarcération similaire à la détention à domicile, jusqu’à un surveillant de la cheville. Jones doit également suivre un traitement ambulatoire d’au moins 90 jours et effectuer 48 heures de service communautaire. Il doit avoir un système de verrouillage d’allumage installé dans toute voiture qui l’obligera à faire un alcootest avant qu’il ne démarre.

En raison de la pandémie de COVID-19, Jones sera autorisé à effectuer son traitement ambulatoire par vidéoconférence. Le rapport cite des responsables disant: “Son avocat et M. Jones ont été informés que s’il ne le fait pas, l’État cherchera à imposer le solde de toute peine de prison sans tenir compte de circonstances exceptionnelles.”

Jones a également publié une déclaration par son représentant qui se lit comme suit:

«Alors que nous travaillons tous pour comprendre et faire face au stress et aux incertitudes entourant l’état actuel de notre monde, je veux exprimer à quel point je suis vraiment déçu d’être redevenu la source d’un titre négatif, en particulier en ces temps difficiles.

«Je suis déçu d’avoir laissé tomber les gens qui m’intéressent le plus, ma famille, mes amis et mes fans. Ce matin, j’ai conclu un plaidoyer avec le bureau d’Albuquerque DA. J’accepte l’entière responsabilité de mes actions et je sais que j’ai un travail personnel à faire qui implique la relation malsaine que j’ai avec l’alcool.

«J’ai consacré tellement de temps et d’énergie à améliorer ma communauté, et je ne permettrai pas à ce revers personnel d’entraver mon travail au sein de la communauté lorsque nous en avons le plus besoin. J’apprécie vraiment le soutien que j’ai reçu de la communauté d’Albuquerque et de tous mes fans du monde entier. J’ai très hâte de mettre cela derrière moi.

«Merci à tous pour votre amour et votre soutien continus et prenez soin de vous.»