Jon Jones plaide coupable à DWI, reçoit une assignation à résidence de quatre jours et un service communautaire

Le poids lourd léger de l’UFC, Jon Jones, a conclu mardi un accord avec les procureurs dans son dernier snafu légal, mettant fin à un plaidoyer qui comprend quatre jours d’assignation à résidence et un an de probation.

Jones, 32 ans, a été arrêté jeudi dans sa ville natale adoptée à Albuquerque, NM, et a été frappé de quatre chefs d’accusation – conduite avec facultés affaiblies aggravée, utilisation négligente d’une arme à feu, possession d’un conteneur ouvert et conduite sans preuve d’assurance – après que les agents ont répondu à un seul coup de feu devant un bar et a trouvé Jones, qui a ensuite échoué à un test de sobriété et a testé plus de deux fois la limite légale d’alcoolémie.

En plus de son assignation à résidence et de sa probation, Jones peut être tenu de porter un moniteur de cheville pendant son assignation à résidence, de suivre 48 heures de service communautaire, de payer une amende de 500 $, de suivre un programme de traitement ambulatoire de 90 jours pour les toxicomanes et d’installer un interlock d’allumage appareil dans sa voiture, selon l’accord obtenu par MMA Fighting.

En raison du coronavirus, il est autorisé à suivre le programme ambulatoire via un «traitement de télémédecine». Jones est également autorisé à porter une carte médicale de marijuana. En échange de son plaidoyer de culpabilité, l’arme à feu, le conteneur ouvert et les frais d’assurance seront supprimés. Un juge devra signer l’accord sur le plaidoyer pour le rendre officiel.

Les sanctions reflètent le désir de Jones de résoudre rapidement l’affaire et les circonstances uniques rencontrées par le tribunal pendant la pandémie de coronavirus, selon une déclaration préparée par le porte-parole du procureur du district de Bernalillo, Michael Patrick.

“Jones a assumé la responsabilité de ses actions dès le début de l’affaire, et ce faisant, l’État a accepté un an (de) probation surveillée”, a écrit Patrick. «Normalement, l’État demanderait un rapport de détermination de la peine et une recommandation au tribunal de recouvrement des substances, mais en raison de COVID-19, il n’est pas certain que le programme puisse accepter qui que ce soit à ce moment-ci.

»C’est aussi la raison pour laquelle nous sommes d’accord sur les quatre jours (programme de garde communautaire) avec 90 jours pour la remise (la prison métropolitaine vient de signaler un nouveau cas de COVID-19). Jones est toujours tenu de suivre un minimum de 90 jours de traitement ambulatoire, des amendes et des frais maximaux, un service communautaire et toutes les autres exigences de déclaration à la probation. Son avocat et M. Jones ont été informés que s’il ne le faisait pas, l’État chercherait à imposer le solde de toute peine de prison sans tenir compte de circonstances exceptionnelles. »

L’accusation de CFA était la deuxième condamnation de Jones pour conduite sous influence depuis un plaidoyer de culpabilité de 2012 à New York où il a reçu un permis suspendu et une amende. Les avocats de la défense ont précédemment déclaré à MMA Fighting que Jones pourrait être inculpé pour la deuxième fois, l’exposant à une peine de prison obligatoire de 90 jours avec jusqu’à un an de prison au lieu de 48 heures de prison obligatoires et un maximum de 90 jours et un année de probation pour les délinquants primaires.

Jones devait comparaître devant le tribunal le 8 avril pour une mise en accusation où Jones aurait déposé un plaidoyer et un juge aurait fixé les conditions de sa mise en liberté provisoire. Mais Jones n’a plus qu’à respecter les termes de son accord de plaidoyer pour éviter de futurs problèmes juridiques.

L’accord intervient cinq mois après que Jones n’ait plaidé contre aucune accusation de conduite désordonnée. Le champion de l’UFC a reçu une peine différée de 90 jours et six mois de probation sans surveillance, en plus d’autres peines, mais a évité la prison après avoir été accusé d’avoir agressé une employée d’un club de strip-tease. Il avait initialement plaidé non coupable avant de parvenir à l’accord.

En 2015, Jones a également plaidé coupable d’avoir fui le lieu d’un accident après un accident avec délit de fuite qui a laissé une femme enceinte avec un bras cassé. L’UFC l’a par la suite dépouillé du titre.

Les avocats de la défense ont déclaré à MMA Fighting que les problèmes juridiques passés de Jones pourraient revenir le mordre dans son dernier procès. Mais avec le système juridique radicalement perturbé par le coronavirus et les préoccupations concernant la propagation de la maladie dans les prisons, les procureurs pourraient également rechercher une résolution qui n’implique pas de prison.

Jones n’a pas commenté publiquement la résolution de son cas.