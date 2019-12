Jon Jones poursuit l'agression verbale contre Dominick Reyes: "Je prouve que des gars comme vous ne sont pas merdiques"

Avec moins de deux mois avant de défendre son titre contre Dominick Reyes à l'UFC 247 le 8 février de Houston, au Texas, le champion en titre des poids lourds légers de l'UFC, Jon Jones, met le feu aux poudres pour faire peur à "Devastator".

Jones, qui cherchera à défendre son titre pour la troisième fois consécutive depuis qu'il l'a reconquis contre Alexander Gustafsson en 2018, est sans doute le meilleur combattant livre pour livre au monde aujourd'hui. Il n'a pas vraiment besoin de narguer verbalement ses adversaires pour les inquiéter d'un combat. Les antécédents de Jones à l'intérieur de l'Octogone le font déjà.

Pourtant, le champion de 32 ans a fait tout son possible pour préparer une guerre verbale et mettre Reyes en garde. Reyes, qui est invaincu dans sa carrière professionnelle de MMA à 12-0, n'a pas nécessairement pris l'appât, mais il pourrait finir par répondre à la plus récente tirade de Jones.

Dominic regardant vos interviews, il est évident que vous pensez que vous êtes meilleur que moi. Vous n'avez jamais lutté contre la toxicomanie, vous avez de gros diplômes, vous avez toujours été capitaine d'équipe. Nous avons compris.

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 20 décembre 2019

Jones, qui a éliminé les anciens hors-concours des poids moyens Anthony Smith et Thiago Santos lors de ses deux dernières défenses de titre, veut également que Reyes sache qu'il est à l'aise de combattre le "nouveau gars". Jones l'a fait tellement avant ce jeune, prometteur. une compétition comme Reyes ne semble pas le déranger autant.

J'ai été regardé et compté par des gars comme vous depuis aussi longtemps que je me souvienne. Année après année, je prouve que les gars comme vous ne sont pas des conneries. Tu es dans mon monde maintenant.

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 20 décembre 2019

Alors que Reyes s'est avéré être un athlète d'élite capable d'éliminer certains des vétérinaires les plus aguerris du sport, il n'a jamais affronté quelqu'un comme Jones. Le champion n'a jamais réellement perdu l'intérieur de la cage et avertit déjà «Devastator» de s'entraîner plus fort qu'il ne l'a jamais fait auparavant afin d'être prêt à éliminer le meilleur.

"Cela étant dit, j'espère que vous vous entraînez plus dur que vous ne vous êtes entraîné pour vos essais de la NFL", a écrit Jones dans son dernier message à Reyes. "Vous êtes maintenant dans une toute nouvelle ligue"

Que dites-vous, Maniacs? Jones essaie-t-il de travailler fort ou fait-il juste assez pour ébouriffer Reyes?

Sonnez!

