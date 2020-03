Jon Jones promet de travailler sur le problème de l’alcool dans sa première déclaration depuis DWI

Jon Jones a rompu son silence sur son dernier problème juridique.

Le champion UFC des poids lourds légers en difficulté a conclu un accord de plaidoyer mardi sur plusieurs accusations, y compris des infractions de CFA et d’armes à feu, sur la base d’une arrestation tôt le matin du 26 mars à Albuquerque, N.M.

Selon les termes de l’accord, Jones fera face à quatre jours de détention à domicile, un an de probation surveillée, 90 jours de thérapie ambulatoire et sera condamné à une amende de 500 $. Il évitera la prison tant qu’il satisfera aux termes de son accord.

Jones, 32 ans, n’avait pas parlé publiquement depuis l’incident de la semaine dernière. Mais après que la nouvelle de l’accord sur le plaidoyer a été rendue publique, Jones a publié une déclaration par le biais de son équipe de direction, acceptant l’entière responsabilité de ses actions et a exprimé sa déception particulière étant donné les circonstances de la pandémie mondiale de coronavirus en cours.

«Alors que nous travaillons tous pour comprendre et faire face au stress et aux incertitudes entourant l’état actuel de notre monde, je veux exprimer à quel point je suis vraiment déçu d’être redevenu la source d’un titre négatif, en particulier en ces temps difficiles», Jones m’a dit. «Je suis déçu d’avoir laissé tomber les personnes qui m’intéressent le plus – ma famille, mes amis et mes fans. Ce matin, j’ai conclu un plaidoyer avec le bureau d’Albuquerque DA. J’accepte l’entière responsabilité de mes actes et je sais que j’ai un travail personnel à faire qui implique la relation malsaine que j’ai avec l’alcool.

«J’ai consacré tellement de temps et d’énergie à améliorer ma communauté, et je ne permettrai pas à ce revers personnel d’entraver mon travail au sein de la communauté lorsque nous en avons le plus besoin. J’apprécie vraiment le soutien que j’ai reçu de la communauté d’Albuquerque et de tous mes fans du monde entier. J’ai très hâte de mettre cela derrière moi. Merci à tous pour votre amour et votre soutien continus et prenez soin de vous. »

L’arrestation de Jones était la dernière d’une longue série de brosses à la loi pour le combattant considéré par beaucoup comme le plus grand de l’histoire du MMA. Les incidents les plus médiatisés ont été une escapade de 2012 dans laquelle il a été accusé de DUI après avoir écrasé sa Bentley dans un poteau téléphonique dans le nord de l’État de New York, et une occasion en 2015 dans laquelle il a été accusé de délit de fuite après avoir blessé une femme enceinte dans un collision à Albuquerque.

La dernière arrestation de Jones a été capturée sur une vidéo de la caméra corporelle de la police, qui montrait le champion de l’UFC dans un état d’esprit fragile et fondant en larmes alors qu’il était chargé dans une voiture de police.

Le dernier combat de Jones a eu lieu le 8 février, quand il a remporté une décision controversée contre Dominick Reyes lors de l’UFC 247.

