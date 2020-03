Jon Jones publie sa première déclaration après l’arrestation de DWI – “Je suis désolé d’être redevenu un titre négatif”

Plus tôt dans la journée (mardi 31 mars 2020), Jon Jones a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs qui se traduirait par un an de probation surveillée, de service communautaire et de quatre jours de détention à domicile après avoir plaidé coupable de conduite en état d’ivresse (DWI).

“Bones” a été arrêté la semaine dernière à Albuquerque, N.M., après que des policiers aient répondu à des coups de feu tirés d’un véhicule. Après leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé une arme de poing sous le siège d’auto de Jones, ainsi qu’une bouteille ouverte de Mezcal dans son véhicule. Après avoir échoué à un test de sobriété sur le terrain, Jones a été arrêté et relâché le lendemain matin.

Maintenant, l’actuel champion des poids lourds légers Ultimate Championship Fighting (UFC) a publié une déclaration après son dernier échec légal, exprimant des remords pour sa dernière transgression.

“Alors que nous travaillons tous pour comprendre et faire face au stress et aux incertitudes entourant l’état actuel de notre monde, je veux exprimer à quel point je suis vraiment déçu d’être redevenu la source d’un titre négatif, en particulier en ces temps difficiles”, a déclaré Jones via une déclaration obtenue par TMZ (gracieuseté du représentant du champion, Denis White).

«Je suis déçu d’avoir laissé tomber les personnes qui m’intéressent le plus, ma famille, mes amis et mes fans. Ce matin, j’ai conclu un accord de plaidoyer avec le bureau de l’AD d’Albuquerque », a-t-il ajouté. «J’accepte l’entière responsabilité de mes actes et je sais que j’ai un travail personnel à faire, ce qui implique la relation malsaine que j’ai avec l’alcool.»

Jones a été très ouvert sur ses luttes avec l’alcool, ainsi que la cocaïne et la marijuana, dans le passé. Jones promet de faire plus pour surmonter les vices qui le hantent – ainsi que son héritage au combat – depuis des années.

«J’ai consacré tant de temps et d’énergie à améliorer ma communauté, et je ne permettrai pas que ce revers personnel gêne mon travail au sein de la communauté lorsque nous en avons le plus besoin», a-t-il déclaré. «J’apprécie vraiment le soutien que j’ai reçu de la communauté d’Albuquerque et de tous mes fans du monde entier. J’ai très hâte de mettre cela derrière moi.

“Merci à tous pour votre amour et votre soutien continus et prenez soin de vous”, a-t-il ajouté.

Jones a fixé une date de mise en accusation au tribunal le 9 avril 2020. Il n’est pas clair si, à ce moment-ci, le juge présidant l’affaire approuvera (ou rejettera) cet accord de plaidoyer à ce moment-là.