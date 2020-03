Jon Jones publie une déclaration après sa récente arrestation

Image: @Jonnybones sur Instagram

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a publié une déclaration suite à sa récente arrestation à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Tôt jeudi matin, Jones a été arrêté pour avoir prétendument tiré un coup de feu dans le centre-ville d’Albuquerque. Selon les rapports de police, “Bones” a également été trouvé avoir des résidus de marijuana sur ses vêtements en plus d’avoir échoué à un test de sobriété.

Jon Jones a publié la déclaration suivante à la suite de l’accord de plaidoyer d’aujourd’hui:

«Alors que nous travaillons tous pour comprendre et faire face au stress et aux incertitudes entourant l’état de notre monde, je tiens à exprimer à quel point je suis vraiment déçu d’être redevenu la source d’un titre négatif, en particulier en ces temps difficiles.» A déclaré Jon Jones. «Je suis déçu d’avoir laissé tomber les gens qui m’intéressent le plus, ma famille, mes amis et mes fans. Ce matin, j’ai conclu un accord de plaidoyer avec le bureau d’Albuquerque DA. J’accepte l’entière responsabilité de mes actions et je sais que j’ai un travail personnel à faire qui implique la relation malsaine que j’ai avec l’alcool. J’ai consacré tellement de temps et d’énergie à améliorer ma communauté et je ne permettrai pas à ce revers personnel d’entraver mon travail au sein de la communauté lorsque nous en avons le plus besoin. »

Jon Jones a fait face à de sévères critiques de la part de Colby Covington, Dillon Danis, Israel Adesanya, entre autres en raison de l’arrestation de jeudi.

Pourtant, de nombreux combattants sont venus à la défense de Jones, dont Jacare Souza et Valentina Shevchenko.

“Bones” a été vu récemment à l’intérieur de l’Octogone lors de l’événement UFC 247 de février à Houston, où il a remporté une décision unanime contre Dominick Reyes, invaincu auparavant, pour conserver sa couronne de poids lourds légers.

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Le président de l’UFC, Dana White, avait récemment annoncé son intention de réserver un match revanche immédiat entre Jon Jones et «The Devastator», potentiellement pour la semaine de la lutte internationale de juillet.

Cependant, les récents problèmes juridiques de Jones pourraient jeter une énorme clé dans ces plans.

Les sites de jeux d’argent en ligne sont même allés jusqu’à divulguer des probabilités quant au déroulement de Jon Jones (voir ceux-ci ici).

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31 mars 2020