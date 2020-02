Jon Jones raconte avoir obtenu une mauvaise “ énergie ” des arbitres dans les combats de l’UFC

Image: UFC sur Instagram

Dominick Reyes a déclaré qu’il avait l’intention de rappeler à l’arbitre pour son combat contre l’UFC 247 Jon Jones la tristement célèbre tendance de Jones à se faire remarquer. Naturellement, le fait que Reyes le fasse peut amener l’arbitre à surveiller Jones de plus près dans le combat.

Apparemment, c’est une chose à laquelle Jones est habitué.

S’exprimant lors de l’appel aux médias de l’UFC 247 lundi, Jones a révélé qu’il pensait que les arbitres n’étaient pas de son côté dans le passé.

“Je n’ai (fait aucune demande), mais j’ai eu des situations (explicites) là-dedans”, a déclaré Jones (via MMA Junkie). «Je sentais que j’avais des gars qui n’étaient manifestement pas de mon côté sur ce ring, et je ne vais pas dire leurs noms parce que je ne veux pas leur prêter attention. Mais même avec cela, j’ai toujours trouvé un moyen non seulement de gagner ces deux combats, mais de terminer ces combats.

“John McCarthy, j’avais l’impression que son énergie était loin quand j’ai combattu Vitor Belfort, et j’ai trouvé un moyen de terminer le combat”, a poursuivi Jones. “J’ai aussi ressenti l’énergie qui venait de – je ne dirai pas son nom [Mike Beltran]- Je me sens comme l’énergie dans le deuxième combat d’Alexander Gustafsson, j’avais l’impression que cet arbitre m’envoyait de l’énergie drôle dans les coulisses et dans la cage, et j’ai également terminé le combat de Gustafsson.

«À la fin de la journée, j’ai l’impression que si Dieu a l’intention de faire ce que j’ai fait, peu importe quels entraîneurs j’ai, quels entraîneurs Dominick a, qui est l’arbitre – rien de tout cela importe. La volonté de Dieu est la volonté de Dieu, et donc peu importe qui est l’arbitre. “

Pour le moment, ni John McCarthy ni Mike Beltran n’ont répondu à ce commentaire de Jon Jones.

Que pensez-vous de cette remarque du champion poids lourd léger?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/4/2020.