Jon Jones réagit à Israël Adesanya battant Yoel Romero à l’UFC 248

Il s’avère donc que Jon Jones regardait le combat pour le titre des poids moyens de mars entre Israël Adesanya et Yoel Romero à l’UFC 248.

Il y a dix jours à Las Vegas, “The Soldier of God” a pris l’Octogone dans l’espoir de donner aux promotions régnant champion poids moyen sa première perte de carrière.

Yoel Romero était entré dans le tournoi principal de l’UFC 248 sur une séquence de deux défaites consécutives, subissant des revers de décision serrés face à Paulo Costa et Robert Whittaker dans ses efforts les plus récents. Néanmoins, plusieurs combattants professionnels, dont Jon Jones, avaient choisi Romero pour sortir victorieux de Adesanya cette nuit-là.

Pendant ce temps, Israël Adesanya cherchait à améliorer son bilan global à 19-0, tout en jetant un peu d’ombre face aux promotions actuelles, le pivot central des poids lourds, «Bones». “Stylebender” avait remporté le titre incontesté des poids moyens de l’UFC à l’UFC 243 en octobre 2019 en battant Robert Whittaker par le biais de TKO. Depuis lors, Adesanya a échangé des tirs sur les médias sociaux avec les promotions régnant le détenteur du titre des poids lourds légers Jon Jones, tout en se préparant pour son combat avec Romero.

La tête d’affiche de l’UFC 248 n’a pas été à la hauteur du battage médiatique. Yoel Romero et Israel Adesanya se sont combinés pour seulement sept frappes au total lors du premier tour et les choses ne se sont jamais vraiment améliorées. Mis à part l’étrange rafale, la vedette de l’événement n’a pas réussi à produire de véritables moments dramatiques.

Après vingt-cinq minutes d ‘«action», Israël Adesanya a remporté une décision unanime sur Yoel Romero par les juges présents.

Le résultat officiel a été la défaite d’Israël Adesanya. Yoel Romero par décision unanime (48-47 x2, 49-46)

Maintenant, après la conclusion de l’événement à la carte à Las Vegas, Jon Jones est allé sur Instagram avec le message suivant pour Yoel Romero (via @Fight_Library):

«Bro, vous êtes dans quelques années à vous battre debout et vous êtes resté avec lui pendant 25 minutes d’affilée. Je pensais que vous vous représentiez très bien vous-même et votre équipe. J’aurais adoré vous voir être plus polyvalent, en utilisant votre lutte et votre grappling, cela aurait fait la différence. Vous l’avez combattu là où il était le mieux et si proche. Fier de toi.”

Que pensez-vous des commentaires de Jon Jones concernant l’événement principal de l’UFC 248 entre Israël Adesanya et Yoel Romero? Sonnez dans la section des commentaires Penn Nation!

