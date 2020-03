Jon Jones réagit à la défaite de Johnny Walker à l’UFC Brasilia

Image: @johnnywalkerUFC sur Instagram

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a tiré sur Johnny Walker après la deuxième défaite consécutive du Brésilien.

Sur la carte UFC Brasilia du week-end dernier, Walker a perdu une décision face au talent ukrainien Nikita Krylov. Avec cette défaite, Walker est tombé sur un dérapage de deux combats, ayant également été arrêté par Corey Anderson à la fin de l’année dernière.

Jones a déjà fait l’éloge de Walker, suggérant même qu’il considère le Brésilien comme un futur adversaire.

“Johnny Walker est quelqu’un que je connais très bien”, a déclaré Jones dans une interview en 2019. “Je sais que je vais le combattre tôt ou tard.

“J’apprécie juste son énergie”, a ajouté Jones. «Il a l’air d’un gars sympa. Il irradie juste son bonheur et sa positivité, et c’est rafraîchissant. Il semble être le type de gars avec qui je sortirais boire une bière. Il est cool. Il a l’air cool… jusqu’à ce que nous nous battions. Et puis après l’avoir battu, il sera de nouveau cool. “

Cependant, après avoir vu Walker perdre deux combats consécutifs, Jones est clairement moins impressionné qu’il ne l’était auparavant.

Si Johnny Walker continue de se battre comme ça .. je vous laisse finir la phrase pour moi

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 18 mars 2020

“Si Johnny Walker continue de se battre comme ça … Je vous laisserai finir la phrase pour moi”, a écrit Jones sur Twitter.

Avant ses défaites contre Krylov et Anderson, Walker a remporté trois victoires consécutives par KO sur Khalil Rountree, Justin Ledet et Misha Cirkunov. Ces victoires lui ont pris moins de deux minutes combinées.

Jon Jones, quant à lui, s’est battu pour la dernière fois en février, lorsqu’il a défendu sa sangle légère et lourde avec une victoire serrée et très controversée sur Dominick Reyes. De là, on s’attend à ce que Jones défendra le titre lors d’un match revanche avec Reyes ou contre Jan Blachowicz. La pandémie de coronavirus, bien sûr, a jeté une ombre d’incertitude sur l’ensemble du jeu de combat.

