Jon Jones réagit à la façon dont Conor McGregor a changé sa vie

Jon Jones Il dit toujours ce qu’il pense, peu importe qui écoute. C’est pourquoi il n’a pas hésité à affirmer récemment qu’il est du côté de Donald Cerrone dans ce combat avec Conor McGregor. Cependant, cela ne signifie pas que je pense mal aux Irlandais. Tout est dû plutôt à sa bonne relation avec le “Cowboy”.

En fait, “Bones” vient de faire ce post sur “The Notorious”. À propos de la façon dont celui de Dublin a changé votre façon de vivre être un meilleur concurrent, en prenant un exemple de LeBron James. Il est frappant de constater que Jones a voulu envoyer ce message à McGregor de son propre chef, n’a pas été interviewé ni invité à parler.

«Et ceux qui sont dehors vous diront que vous êtes entouré de gens qui ne font que danser votre eau. Certaines personnes ne comprendront jamais. Plus vous avez de soutien autour de vous, mieux c’est pour vous. L’équipe Jones est plus grande que jamais et nous devenons plus forts, plus intelligents ensemble … L’une des choses les plus importantes que j’ai apprises au cours des deux dernières années est que je ne peux pas tout faire par moi-même. J’ai appris l’importance de demander de l’aide, d’investir dans mon environnement et d’embaucher les meilleures personnes. »

Il n’y a pas longtemps, McGregor a déclaré que lors de sa préparation pour faire face à Khabib Nurmagomedov ça ne s’est pas arrêté boire de l’alcool et pour effectuer vrais combats comme formation, ajoutant qu’il a appris de ses erreurs.