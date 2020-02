Jon Jones réagit après la victoire de l’UFC 247 sur Dominick Reyes: “Il sentait que la chaleur du championnat”

Jon Jones a défendu avec succès son poids lourd léger lors de l’événement UFC 247 de ce soir à Houston, marquant une victoire unanime sur Dominick Reyes.

Reyes s’est avéré être un défi extrêmement difficile pour Jones, et a même abandonné le champion de longue date dans les premières étapes de la première manche.

Malgré un démarrage lent, Jon Jones finirait par trouver sa gamme à mi-parcours de la troisième manche et a commencé à reprendre le combat.

Alors que la quatrième manche était très disputée, Jones a réussi à se retirer au cinquième et dernier tour, ce qui a apparemment cimenté sa victoire aux yeux des juges.

Après vingt-cinq minutes d’action acharnée, Jon Jones a remporté une décision unanime des juges présents.

Alors que beaucoup ont convenu que «Bones» avait fait assez pour obtenir le feu vert des juges présents, le seul tableau de bord de 49-46 avait le commentateur Joe Rogan et le président promotionnel Dana White fumant.

Malgré le contrecoup concernant le jugement de l’UFC 247, ou son absence, Jon Jones était tout sourire après son dernier triomphe à Houston. Dans une interview avec Aaron Bronsteter de TSN, on a demandé à Jones ce qui était un combat plus difficile, son premier combat avec Gustafsson ou le combat de ce soir avec Reyes.

“Umm, je pense que le premier combat de Gustafsson honnêtement”, a déclaré Jon Jones. “Juste basé sur, eh bien je ne peux pas vraiment le baser sur quoi que ce soit car je n’ai pas encore vu le combat de ce soir, mais je dirais que le premier combat de Gustaffson a été un peu plus difficile.”

On a demandé à Jones s’il était surpris que Reyes soit sorti si fort au premier tour.

«Oui, il l’a fait. Mais il m’a aussi montré quelles étaient ses meilleures armes et comme vous avez vu le combat se poursuivre, j’ai commencé à beaucoup mieux les gérer. »

On a demandé à Jon Jones s’il se sentait sur les tableaux de bord avant le cinquième tour.

“Honnêtement, je ne savais pas. Je savais que c’était proche, mais je savais que mes retraits devraient compter pour quelque chose. Les Takedowns, nous le savons tous, ce ne sont pas les choses les plus divertissantes, mais ce sont de gros points en MMA. Vous savez, à un moment donné, je lui avais mis le dos avec un crochet, je l’ai descendu à ses fesses à plusieurs reprises, au moins deux ou trois fois et le cinquième tour a été si unilatéral. Je me sentais bien dans la victoire. »

On a ensuite demandé à Jones si la performance de Reyes devait justifier une revanche immédiate.

“Il sera plus facile pour moi de répondre à cela après avoir regardé le combat.”

On a demandé à Jones s’il avait remarqué que Reyes commençait à reculer aux tours quatre et cinq.

«Oui, je pense qu’il a ressenti cette chaleur de championnat. C’est ce qu’il a ressenti. “

