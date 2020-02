Jon Jones regarde Corey Anderson et Johnny Walker après le combat de Dominick Reyes à l’UFC 247

Image: @ufc sur Instagram

Jon Jones sait qu’il y a encore des adversaires dignes des poids lourds légers s’il sort victorieux ce week-end.

Jones devrait défendre son titre des poids lourds légers dans l’événement principal de l’UFC 247 lorsqu’il affrontera Dominick Reyes. Le challenger invaincu présente une tonne de défis. Mais, si “Bones” levait la main, il a dit qu’il voulait combattre Stipe Miocic au poids lourd pour la ceinture.

Même s’il prend du poids, Jones sait qu’il reviendra au poids lourd léger.

«Je pense que je reviendrais probablement à 205. Descendre à 205 me fait me sentir bien dans ma peau. Ça me fait du bien », a déclaré Jon Jones lors du MMA Show d’Ariel Helwani. «Gagner cette victoire et me désintoxiquer et perdre de nouveau du poids. Cela me fait juste sentir comme le voyage pour descendre à la classe de poids et juste pour me sentir finalement préparé. J’adore. Je sens que mon plus haut niveau mental et spirituel et juste physique. Il y a quelque chose à redescendre dans ma catégorie de poids qui me fait me sentir suralimenté. “

S’il continue à défendre sa ceinture chez les poids lourds légers, Jon Jones sait qu’il y a une tonne de prétendants dignes. Il mentionne deux personnes par son nom qu’il a sous les yeux.

“Je pense que Corey Anderson va essayer de l’apporter”, a-t-il déclaré. “Oui, je pense que Johnny Walker va l’apporter, et ces 185 livres progressent constamment.”

Jon Jones sait donc qu’il y a toujours des prétendants dignes qui peuvent le faire rester à poids léger pour le reste de sa carrière. Il dit qu’il est motivé par n’importe qui et qu’il a juste hâte de défendre sa ceinture et de prouver qu’il est le plus grand de tous les temps.

Pour l’instant, Jones se concentre sur Dominick Reyes et cherche à lever la main samedi.

Seriez-vous intéressé à voir Jon Jones combattre Corey Anderson ou Johnny Walker après l’UFC 247? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/5/2020.