Jon Jones rejette les prétentions de Dominick Reyes, mais il y a danger de dénonciation

Jon Jones était le combattant le plus dominant de la dernière décennie. Pendant ce temps, il était invaincu, une réalisation exceptionnelle étant donné que 13 matchs étaient des combats de championnat de l’UFC, et six se sont affrontés contre des hommes qui portaient à un moment de l’or à l’UFC. Il n’est donc pas surprenant qu’en se dirigeant vers l’UFC 247 de samedi, Jones soit un grand favori pour conserver sa ceinture.

La plupart des observateurs citent son expérience, son équilibre et ses compétences diverses comme des avantages majeurs par rapport à son adversaire Dominick Reyes, et indiquent que le pouvoir de Reyes est la seule force en sa faveur.

Il est juste d’être sceptique quant à une perte de Jones; après tout, personne n’a jamais vraiment trouvé un moyen de le battre. Cependant, chaque fois que Jones se bat maintenant, cela devrait rappeler le déni de responsabilité entendu sur presque toutes les publicités financières: “Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.”

Rien de bon ne dure éternellement. Les étoiles s’éteignent. Les plages s’érodent. Les champions perdent. La détérioration dans le temps est garantie.

Jones n’est pas très ancien, mais à 32 ans, il va bientôt commencer sa 13e année en tant que professionnel. Avec lui, l’effet de tant de combats en cinq rounds contre les meilleurs adversaires est un facteur que nous ne pouvons plus ignorer, qui dépasse l’âge physique. Pour Anderson Silva, il l’a rattrapé dans sa 15e année pro; pour Chuck Liddell et B.J. Penn, leur neuvième.

Il peut ne pas montrer les effets de cette usure le samedi soir, mais il est juste de se demander. Pour l’instant cependant, le plus grand danger pour Jones peut être sa confiance excessive perçue contre Reyes. Vous avez peut-être remarqué à travers ses récentes interviews ou ses publications sur les réseaux sociaux que Jones a passé un certain temps à démentir l’affirmation de Reyes selon laquelle il était le meilleur athlète que Jones ait jamais affronté.

Jones l’a qualifié de délirant, a qualifié ses victoires de «battre les canettes» et a ridiculisé son niveau de compétition passé comme «le plus grand athlète de l’histoire d’Apple Valley».

Il a dépensé beaucoup d’énergie pour convaincre le monde du combat que non, Reyes n’est pas aussi bon qu’il le pense. Bien que cela ne soit pas un excellent moyen de vendre un combat, cela peut servir un autre objectif en tant que tactique psychologique.

Jones redirige peut-être une partie de cela de son propre passé. Rappelez-vous, lorsque Jones a fait irruption sur la scène de l’UFC en 2008, personne ne savait vraiment ce qu’il regardait. La récompense majeure sur son curriculum vitae était un championnat de lutte au lycée de l’État de New York, louable mais à peine rare dans le jeu de combat. Lui aussi était un espoir de petite ville long et nerveux qui était arrivé à l’UFC après six combats professionnels. Il était intrigant mais pas sûr.

Et c’est peut-être pour cela que Jones est rapide à dévaluer Reyes. Il représente une version antérieure de Jones, pas le champion stratégique que nous voyons aujourd’hui.

S’il est naturel pour Jones de rejeter Reyes en tant que rival potentiel, il convient de se demander s’il peut apporter une véritable intensité à ce combat. Lorsque vous regardez les anciens adversaires de Jones, presque chacun d’entre eux était établi de manière convaincante au moment de leur rencontre. Pourtant, son meilleur travail s’est heurté sans doute aux hommes les plus dangereux les plus proches de leurs premiers. Il a piétiné Maurcio Rua et étouffé Lyoto Machida. Il a fermé Rashad Evans et Glover Teixeira. Il a écrasé Alexander Gustafsson dans leur revanche.

Les temps où il n’a pas été aussi pointu sont survenus dans les matchs où le résultat semblait assuré dès le départ.

Statistiquement, les combats de championnat dans lesquels Jones a été le plus grand favori de sa carrière étaient les suivants:

Pourquoi en parler? Il s’avère que trois des cinq combats dans lesquels il était le plus grand favori ont conduit à des combats où son règne en titre était en fait confronté au danger le plus important. Contre Belfort, Jones s’est retrouvé pris au piège dans une barre de bras qui était à un ajustement technique de la fin et lui a causé des dommages aux ligaments. Gustafsson l’a amené à une décision exténuante et contestée. Santos a été le premier homme à mettre une décision partagée à côté du nom de Jones.

Jones n’a donc pas toujours surpassé les attentes dans ce genre de confrontations. Il a toujours réussi à gagner, mais il a eu peur. Et une de ces fois, ce sera plus qu’une peur. Comme Matt Serra est à Georges St-Pierre et Chris Weidman à Anderson Silva, quelqu’un sera un jour cet homme à Jones s’il suit son vœu de continuer à relever les plus grands défis.

Ce peut être Reyes. Il a du pouvoir, il a de l’élan, il a confiance. Il a montré des coups de pied solides, une technique qui a peut-être été la plus difficile à défendre pour Jones. Et peut-être surtout, il peut avoir Jones le sous-estimer.

Alors que la nouvelle décennie commence, Jones est encore relativement jeune. Il a des collègues champions – Israel Adesanya et Stipe Miocic – qui l’appellent d’en haut et d’en bas. Il a des possibilités d’avenir passionnantes. Il est toujours le meilleur du jeu. Pour garder ce manteau, le combat, comme d’habitude, commence en lui.