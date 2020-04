Jon Jones répond à Anthony Smith avec quelques conseils: “Dépêchez-vous et achetez une arme à la famille”

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a répondu à l’ancien adversaire Anthony Smith en offrant quelques conseils.

Plus tôt ce mois-ci, Smith a été victime d’une invasion de domicile qui a abouti à ce qu’il a appelé «l’un des combats les plus difficiles de sa vie».

Suite à la nouvelle, ‘Bones’ s’est rendu sur les réseaux sociaux où il a déclaré qu’il était content que son ancien adversaire Anthony soit ok, mais a ajouté qu’il n’y avait aucun moyen pour que ce mec quitte sa maison en marchant.

Cette déclaration n’était pas satisfaisante pour ‘Lionheart’, qui a rapidement riposté à Jon Jones pour ses commentaires.

“Vous ne faites que fléchir”, a déclaré Smith à propos de Jones. “Tu es vraiment un connard, mec. Qu’est-ce que tu fais? Tout d’abord, j’ai eu le pire des cas. Nous comprenons Jon, vous êtes partout sur Twitter et Instagram avec toutes vos armes et votre chien cool, mais je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre en train de glisser, dans le pire des cas. Les armes n’étaient pas proches: pas typique. La porte était ouverte: pas typique. Je ne comprends pas ce qu’il veut dire. “

Anthony Smith a continué de s’exprimer sur les commentaires de Jon Jones:

“C’est vraiment facile de s’asseoir là et de partir” si ce gars venait chez moi, je l’aurais juste battu, je l’aurais fait, je l’aurais abattu. “C’est vraiment facile de dire que jusqu’à ce que vous soyez pris dedans et que vous soyez éveillé depuis huit secondes et que vous soyez au milieu d’un putain de pandémonium jeté au milieu de votre salon sans pantalon. Personne n’est prêt pour ça. Il est vraiment facile de se plier sur Twitter. “

Jones et Smith se sont affrontés dans l’événement principal de l’UFC 235 en mars 2019, avec les «Bones» émergeant victorieux par décision unanime.

Plus récemment, Jon Jones a répondu à Smith sur Twitter où il a partagé les conseils suivants pour l’ancien challenger du titre.

Anthony Si vous allez laisser votre porte de garage ouverte toute la nuit, dépêchez-vous et par la famille un pistolet, une masse ou quelque chose. Un sac de douche plus comme moi aurait pu complètement vous accompagner toute la nuit, cela aurait pu être mauvais pour tout le monde. – Jon Bones Jones (@JonnyBones) 18 avril 2020

“Anthony Si vous allez laisser votre porte de garage ouverte toute la nuit, dépêchez-vous et par la famille un pistolet, une masse ou quelque chose. Un sac de douche plus comme moi aurait pu complètement vous suivre toute la nuit, cela aurait pu être mauvais pour tout le monde. “

Que pensez-vous de la réfutation de Jon Jones à Anthony Smith? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17 avril 2020