Jon Jones répond après que Dominick Reyes dénigre sa boxe

Dominick Reyes a une grande tâche devant lui. À l’UFC 247, qui se déroulera ce samedi à Houston, au Texas, il tentera de vaincre le champion des poids lourds UFC, apparemment imbattable, Jon Jones.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de conviction que Reyes réussira cet exploit, l’homme lui-même est confiant et voit plusieurs faiblesses dans le jeu de Jones.

Une des principales faiblesses qu’il voit est la boxe de Jones. Reyes a minimisé les mains des champions lors du panel d’athlètes de l’UFC 247 de mercredi.

“Ce n’est un secret pour personne que Jon n’est pas le meilleur boxeur de l’UFC”, a déclaré Reyes. “C’est un super kickboxeur. Il a une grande portée. Il utilise très bien ses coups de pied. Mais ce n’est pas le meilleur boxeur. J’ai l’intention d’exploiter cela.

«Je pense que ma boxe est probablement la meilleure de la division. Avec jeu de jambes et intrépidité, je vais entrer et mettre ces mains sur lui. “

“Nous le saurons samedi”, a ajouté Reyes. “Je suis un vrai gaucher. J’ai cette main gauche avec moi ici. Nous allons voir ce qui se passe.”

Il n’a pas fallu longtemps à Jones pour répondre à ces commentaires de Reyes. S’exprimant lors de son propre panel d’athlètes UFC 247, Jones a rappelé que la boxe n’est qu’une petite partie de l’arsenal du MMA.

“Avez-vous vu son gant travailler?”, Riposta Jones (via MMA Fighting). «Il a une énorme main gauche. Je suis sûr qu’il va travailler sur sa main droite, surtout parce que j’en ai tellement parlé. Mais mon travail n’est pas d’aller là-bas et d’entrer dans un match de boxe.

«Mon travail est d’être le meilleur combattant d’arts martiaux mixtes. Comme je l’ai dit, je suis très conscient que ses meilleurs pions viennent dans des combinaisons de boxe et je ne vais pas lui donner ce qu’il veut. Ce sera un combat d’arts martiaux mixtes. “

Bien que Jones ne semble pas préoccupé par cette critique de Reyes, il a admis que son ennemi est dangereux avec ses mains.

“Il a le pouvoir”, a déclaré Jones. “Nous ne pouvons pas le nier. Je l’ai vu donner des coups de pied dans la tête et les assommer. Je l’ai vu laisser tomber des gens avec ça et tu dois le respecter. À la fin de la journée, je pourrais m’asseoir devant vous et agir comme si j’avais tout dans le sac, mais à la fin de la journée, vous ne savez pas ce qui va se passer là-bas. Tout peut arriver là-bas.

«Je dois donc le respecter énormément, ce que j’ai. Nous avons fait tout notre possible pour être forts mentalement, spirituellement, physiquement pour ce combat. C’est un digne adversaire. “

Pensez-vous que la boxe pourrait être un domaine clé dans le combat Jon Jones contre Dominick Reyes samedi soir?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.