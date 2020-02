Jon Jones riposte contre Dominick Reyes pour avoir dit qu’il avait été volé à l’UFC 247

Jon Jones n’est pas déçu par le récit selon lequel Dominick Reyes a été privé d’une victoire par les juges lors de leur combat contre l’UFC 247, et il s’est tourné vers Twitter pour riposter contre Reyes. Jones a battu Reyes dans l’événement principal de l’événement du week-end dernier par décision unanime, un appel des juges qui comptaient plusieurs personnes – y compris Reyes – croyant que le challenger avait gagné le combat.

“Au fond de son cœur, il sait que j’ai gagné”, a déclaré Reyes lors du MMA Show d’Ariel Helwani (selon SCMP). “Étant Jon Jones – le grand artiste martial mixte – j’ai l’impression qu’il voudrait une revanche pour son propre esprit, sachant que j’ai gagné le combat.”

Eh bien, à la surprise de quelques-uns, Jones n’est pas d’accord avec l’évaluation de Reyes. Le champion des poids lourds légers est allé sur Twitter pour critiquer Reyes pour ses affirmations, en disant: «Dominic m’a frappé par 12 tirs. J’ai marqué les descentes, j’ai été l’agresseur, je contrôle l’octogone à chaque round, j’ai eu des frappes plus importantes. Dom a complètement arrêté de se battre dans les manches du championnat et a l’audace d’être en colère contre les juges… L’homme a commencé à abandonner lorsque l’eau est devenue profonde et fait maintenant des interviews pour parler de vol. Quand ces jeunes garçons commenceront-ils à prendre leurs responsabilités? C’est ce qui ne va pas avec les garçons de nos jours. “

Reyes n’a pas encore répondu aux messages de Jones, dont l’ensemble complet étendu, vous pouvez le voir ci-dessous:

Le meilleur moment absolu de Dominic au deuxième tour, donnez-moi ces points défensifs, je vais le prendre. pic.twitter.com/Tv3Q7HmvQp

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020

J’adore comment chaque fois que j’ai un combat compétitif, tout le monde prétend que l’autre a gagné. Je suppose que cela vient avec le territoire https://t.co/9vzXzvN1Xd

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020

Dominic out m’a frappé de 12 coups. J’ai marqué les descentes, j’ai été l’agresseur, j’ai contrôlé l’octogone à chaque round, j’ai eu des frappes plus importantes. Dom a complètement arrêté de se battre dans les rounds de championnat et a l’audace d’être en colère contre les juges. 😩🤷🏾‍♂️

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020

Ne soyez pas fâché contre les juges, soyez fâché contre le type de conditionnement de Dom. l’homme a commencé à abandonner lorsque l’eau est devenue profonde et fait maintenant des entrevues en parlant du vol. Quand ces jeunes garçons commenceront-ils à prendre leurs responsabilités – c’est ce qui ne va pas avec les garçons de nos jours.

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020

À la fin de la journée, j’ai pu faire partie d’un autre classique. Je suis ici à ABQ en souriant d’une oreille à l’autre. Avoir des combats comme ça chatouille mon cornichon, ça me fait me sentir si vivant. Me fait me sentir comme un homme. Surtout lorsque vous affichez avoir des balles comme je l’ai fait, rien qu’une victoire

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020

Et je sais que mes ennemis sont énervés, ce qui me rend aussi très heureux lol

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020

Les combats comme ceux-là sont ceux que les fans n’oublient jamais. Quelle façon de faire l’histoire

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020

Ce sera probablement l’une des seules fois où je me défendrai contre le combat. juste content que tout le monde parle ..

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020

Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point cela a été une bénédiction pour moi. Humiliant, record, financièrement, un nouveau rival, a réussi à faire ressortir le chien. # UFC247 est ce dont il s’agit 💪🏾

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020

Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point cela a été une bénédiction pour moi. Humiliant, record, financièrement, un nouveau rival, a réussi à faire ressortir le chien. # UFC247 est ce dont il s’agit 💪🏾

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020

Quelqu’un dit à l’oncle Dana de me téléphoner https://t.co/kSOx5PgI3h

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 12 février 2020