Jon Jones risque-t-il de bouleverser Dominick Reyes?

Par: Dan Tom |

8 février 2020 12:45 pm

(Note de l’éditeur: cette histoire a été publiée à l’origine le 5 février 2020.)

L’analyste du MMA Junkie, Dan Tom, décompose les meilleurs matchs de l’UFC. Aujourd’hui, nous regardons l’événement principal de l’UFC 247.

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 6’4 ″ Âge: 32 Poids: 205 lb Atteindre: 84 ″

Dernier combat: victoire sur Thiago Santos (6 juillet 2018)

Camp: Jackson-Wink MMA (Nouveau-Mexique)

Stance / style frappant: Switch-stance / kickboxing

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Champion poids lourd léger UFC

+ Titre national de lutte JUCO

+ Ceinture violette de jiu-jitsu brésilien

+ 10 victoires KO

+ 6 soumissions gagnantes

+ 7 finitions au premier tour

+ Athlétique et agile

+ Attaquant créatif et dynamique

^ Instincts surnaturels et improvisation

+ Dicte efficacement la portée

^ Coups de pied de pied, coups de pied obliques, poteaux de main

+ Efficacité trompeuse à l’intérieur

^ Superbe combat des mains / perturbation de l’adhérence

+ Plusieurs outils de démontage

+ Attaquant au sol dévastateur

Dominick Reyes (12-0 MMA, 5-0 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 6’4 ″ Âge: 30 Poids: 205 lb Atteindre: 77 ″

Dernier combat: KO l’emporte sur Chris Weidman (18 octobre 2019)

Camp: Cobra Kai (Californie)

Style de posture / frappant: Southpaw / kickboxing

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Titres régionaux MMA

+ Ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien

+ Accolades et expérience de lutte

+ 7 victoires KO

+ 2 soumissions gagnantes

+ 9 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Athlète explosif

^ Mesure bien la distance

+ Flux de frappe solide

^ Varie bien au corps et aux jambes

+ Croix gauche et coups de pied précis

+ Montre de bons principes fondamentaux de lutte

^ Défensivement et offensivement

+ Roule et passe bien de haut en bas

Point d’intérêt: «Enter The Jones»

L’événement principal de l’UFC 247 comprend une lutte pour le titre des poids lourds légers avec un espoir invaincu qui tentera de détrôner l’un des derniers bastions du MMA des légendes actuelles à Jon Jones.

Il y a eu beaucoup de théories avancées au fil des ans en ce qui concerne la façon de vaincre Jones, mais peu de combattants ont été en mesure de donner des jambes aux affirmations les plus raisonnables. Et malgré la défense du dernier titre du champion qui a suscité des discussions plus sérieuses sur ses capacités de frappe perçues, les résultats globaux qu’il tire de son processus sont difficiles à nier.

Bien que doté de solides dons athlétiques, le calcul quasi indéfectible de Jones des échanges frappants l’a aidé à garder une longueur d’avance sur ses contemporains au fil des ans.

Vous verrez rarement Jones lancer la même séquence de frappes dans la même minute ou même le tour – à moins, c’est-à-dire qu’il essaie de mettre en place son opposition ou de les entraîner dans quelque chose de sinistre. Et comme il est l’un des commutateurs de position les plus éprouvés et les plus authentiques du MMA, Jones peut exercer une pléthore d’options à sa disposition pour l’aider à poursuivre son programme.

Qu’il se cache derrière des mains ou qu’il perturbe l’approche de son adversaire avec des coups de pied obliques et des agressions corporelles, Jones n’est clairement pas timide lorsqu’il s’agit d’utiliser sa longueur. Pourtant, je dirais également que Jones a prouvé qu’il ne dépend pas non plus de cela.

Non seulement Jones a les capacités susmentionnées pour naviguer dans les échanges, mais il a également fait des progrès tranquilles dans sa capacité de boxe dans le but d’aider à consolider la portée que la plupart de ses adversaires risquent la vie et les membres à maintenir. Même malgré la pression vertigineuse que Daniel Cormier a apportée à leur deuxième rencontre, Jones a pu pivoter ou se frayer un chemin dans les contre-coups comme jamais auparavant dans sa carrière.

Cela dit, Jones a également connu ses tirs les plus durs lorsqu’il se déplace dans ou hors de cette plage et n’est pas au-delà de se faire croiser en retraite – ce qui pourrait s’avérer coûteux contre quelqu’un qui peut lui correspondre à la fois en taille et en vitesse.

Entrez Dominick Reyes.

Un ancien joueur de football collégial qui se bat d’une position gaucher, Reyes apporte une multitude d’attributs physiques bien arrondis pour compléter ses compétences. Et malgré ses antécédents et son expérience sur papier, le joueur de 30 ans semble avoir une sensation naturelle pour les arts saisissants.

Présentant un sens surnaturel de la portée, Reyes utilise la pression pour faire ressortir les réactions. Il a des crochets et des coups de pied durs qui gardent son opposition honnête, mais c’est son centre gauche précis qui agit comme un bélier battant, à la fois en avant et hors du comptoir.

Reyes réussit également à varier ses niveaux d’attaque, à aller vers le corps ou à viser les jambes avec régularité. Si le savoir-faire saisissant qui semble bien au-delà de ses années s’accumule au combattant senior, alors peut-être que Reyes peut décrocher des tirs similaires à ceux des deux derniers adversaires de Jones – en particulier dans le département des coups de pied.

Cependant, si Reyes est trop désireux de chercher des compteurs en retrait et de concéder de l’espace (comme il l’a parfois montré dans le passé), il pourrait finir par se reculer par inadvertance dans la clôture et inviter Jones à le tester d’autres manières.

Prochain point d’intérêt: la guerre de corps à corps

