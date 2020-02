Jon Jones rit de la question de Max Kellerman sur Khabib Nurmagomedov

Lorsque des combattants de l’UFC apparaissent sur «First Take» d’ESPN, vous ne savez jamais quel genre de choses ridicules pourraient être dites ou demandées. Il vient avec le territoire étant donné que Stephen A. Smith et Max Kellerman, les têtes parlantes, ne suivent que vaguement le MMA.

Dans l’épisode de mercredi, le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a fait une apparition pour promouvoir l’UFC 247 et, comme vous vous en doutez, la ligne de questionnement s’est étendue au-delà de son prochain combat pour le titre contre Dominick Reyes. La grandeur globale de Jones a été discutée, en particulier comment elle se compare à Conor McGregor et au champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov.

Smith a reconnu que Jones était l’un des meilleurs combattants de tous les temps, mais il s’est demandé comment Jones se sentait «au box-office» en plus d’un grand combattant comme McGregor et, dans une moindre mesure, Khabib s’est avéré être. Jones ne semblait pas se soucier beaucoup de cela.

“Il s’agit d’être le gars dont les gens vont parler dans 50 ou cent ans.” C’est vraiment ce qui me fait sortir du lit le matin », a déclaré Jones. «À la fin de la journée, aucun manque de respect pour Conor parce que j’aime ce qu’il fait pour notre sport, je ne pense pas qu’il va être dans la conversation quand les gens seront assis dans un salon de coiffure pour parler des plus grands artistes martiaux du monde . “

Puis vint Kellerman, où les choses auraient pu dérailler, mais pas. C’était sa question:

“Si quelqu’un me demandait, Jon, tout de suite:” Qui est le meilleur artiste martial mixte livre pour livre que vous ayez jamais vu? “En ce moment, et je sais qu’il est encore tôt, je dirais Nurmagomedov sur la base de ce que je ai vu jusqu’à présent. … Que penses-tu de Khabib en ce moment? »

Jones ne pouvait pas s’en empêcher. Il a ri au moment où «Nurmagomedov» est sorti de la bouche de Kellerman mais était également respectueux avec sa réponse.

“Je pense que Khabib est un combattant incroyable. Je pense qu’il a fait un excellent travail en représentant l’UFC. C’est un grand ambassadeur de notre sport. Mais si vous deviez demander à certains experts MMA à propos de moi et de Khabib, je pense que la plupart des gens pourraient dire que nos CV sont complètement différents. Tant de champions du monde à mon actif que j’ai vaincu. Khabib, beaucoup de ses victoires sont contre beaucoup de gens qui sont relativement inconnus, (alors que) je combat des légendes depuis que je suis un jeune homme au début de la vingtaine. “

Kellerman, cependant, a clarifié ce qu’il voulait dire.

«Je ne veux pas dire qui est le plus accompli. Je ne parle que du test du globe oculaire. “

Jones avait besoin de plus de précisions.

“Que veux-tu dire par là? Test du globe oculaire? “

C’est ce à quoi Kellerman voulait en venir:

“Nurmagomedov dans un sport où il a semblé très tôt que celui dont la base est le jeu au sol a généralement l’avantage par rapport au gars qui est le plus connu pour frapper est le meilleur exemple que je puisse penser du gars dont le jeu au sol est ridicule et pourrait alors debout aussi. “

La réponse de Jones?

“Droite. Ouais, son jeu de stand-up n’est vraiment pas grand-chose à raconter. Je ne veux vraiment pas insulter mes collègues artistes martiaux. Je ne veux pas insulter ces gars-là. Je suis content pour tout le monde. Comme je l’ai dit, certains gars sont plus populaires. Certains gars gagnent plus d’argent. Ce sera toujours une sorte d’opinion, mais au moment où je quitterai ce sport, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup d’arguments. “

Voici la vidéo de l’échange:

Écoutez, Khabib est un grand combattant, mais il y a une raison pour laquelle il n’a atterri que n ° 8 sur les meilleurs combattants de MMA Junkie de la décennie malgré son invaincu à 28-0. Il est un grand de tous les temps, mais il n’est pas dans la discussion GOAT. Pour Kellerman, suggérer qu’il est le vrai GOAT est, eh bien … c’est éteint. C’est pourquoi Jones a ri, mais il savait aussi qu’il ne parlait pas à un expert MMA, alors il a donné une bonne réponse mesurée.

C’est une bonne chose aussi. Nous venons de traverser un débat épuisant de deux semaines sur l’implication de Stephen A. dans la couverture de l’UFC par ESPN après que sa terrible opinion de Donald Cerrone eut fait fureur dans la communauté MMA.

Je ne sais pas combien de plus je peux en prendre.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.