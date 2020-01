Jon Jones se prononce sur le match Conor McGregor contre Donald Cerrone

Image: @Jonnybones sur Instagram

Jon Jones est un ancien partenaire d’entraînement de Donald «Cowboy» Cerrone, et une connaissance et admirateur de Conor McGregor. En tant que tel, le champion en titre des poids lourds légers UFC était réticent à faire une prédiction pour le combat contre McGregor et Cerrone UFC 246 quand BT Sport lui a demandé de le faire.

Voici ce que Jones avait à dire à la place.

“Je suis vraiment heureux que Cowboy Cerrone, étant un combattant d’Albuquerque, ait une opportunité aussi énorme”, a déclaré Jones. “Cowboy Cerrone et moi aurons toujours une certaine connexion, et je tire pour lui.

“En même temps, Conor McGregor, j’aime tout ce qu’il fait pour le sport”, a ajouté Jones. “Un si grand homme d’affaires, et il a apporté tellement de sensibilisation à notre sport. Que le meilleur gagne.”

Comme Jones le suggère, Cerrone et lui sont tous deux basés à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et ont passé de nombreuses années à s’entraîner ensemble au célèbre gymnase JacksonWink MMA, bien que Cerrone ait récemment quitté cet établissement pour s’entraîner dans son propre ranch BMF.

Jones a également maintenu une relation cordiale avec Conor McGregor, ayant été repéré en train de socialiser avec l’Irlandais à plusieurs reprises au fil des ans.

Dans la même vidéo de BT Sport, un certain nombre d’autres combattants de haut niveau font des prédictions pour ce combat Conor McGregor contre Donald Cerrone. En plus de Jones, le champion des poids plumes de l’UFC Alex Volkanovski, le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman, l’ancien champion des poids plumes Max Holloway, Colby Covington, Mike Perry et Katlyn Chookagian pèsent tous.

McGregor et Cerrone entreront en collision dans un combat de poids welters dans l’événement principal de l’UFC 246, qui se déroulera ce samedi à l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Que pensez-vous des commentaires de Jon Jones sur le match?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/01/2020.