Jon Jones se sent motivé par l’invaincu Dominick Reyes

Quoi Dominick Reyes être un combattant invaincu est quelque chose qui motive Jon Jones.

Dans une division pleine de combattants émergents qui n’ont pas beaucoup de poids dans leurs noms, le champion actuel n’a pas pris la peine d’admettre qu’il manque d’inspiration. Mais cela pourrait changer ce samedi lorsque Reyes est mesuré sur le stellaire de la UFC 247. Et c’est tout parce que le Californien n’a jamais perdu en tant que professionnel.

«J’aime vraiment le fait que je suis invaincu. Je pense que quelque chose de spécial survient toujours lorsque je me bats avec des combattants invaincus », a-t-il déclaré aux médias (via MMA Junkie) lors d’une conférence de presse téléphonique. «Ryan Bader était invaincu et est maintenant double champion chez Bellator. Ce combat m’a ému. Daniel Cormier était invaincu et certains le considéraient comme invincible. Ce combat m’a ému. Glover Teixeira était sur une séquence de vingt victoires consécutives lorsque nous nous sommes battus, donc quelque chose sort définitivement de moi lorsque je me bats avec quelqu’un qui n’a jamais goûté à la défaite. Dominick a cette attitude de se croire supérieur aux autres, et ce sera formidable de lui donner ce premier test d’une défaite. »

Jones, dont la seule chute est due à une disqualification controversée pour avoir puni des coudes illégaux à Matt Hamill En 2009, il est sûr de ses chances contre Reyes, mais reconnaît que c’est sa plus grande menace pour le moment.

«C’est un grand combat pour moi parce qu’il est invaincu et parce qu’il est le gars le plus dur de la division en ce moment. Nous avons dû choisir entre un combat avec Corey Anderson ou Dominick Reyes. C’était la conversation que j’ai eue avec l’UFC, et j’ai choisi Dominick Reyes parce que mes entraîneurs et moi avons vu que Dominick mettait fin à plus de combats que Corey. J’aime Corey Anderson. Vous pouvez vous battre pendant 25 minutes et correspondre à mon cardio, mais cela ne met pas fin aux gens. Dominck peut finir les gens, ce qui en fait un plus grand défi. C’est un combat qui fait plus peur. Et c’est la raison pour laquelle je l’ai choisi. »

L’UFC 247 a lieu ce samedi au Toyota Center de Houston, au Texas.