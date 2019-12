Jon Jones taquine le saut des poids lourds en 2020

Image via @ufc sur Instagram

Les fans de fans réclament de voir le champion en titre des poids lourds légers de l'UFC, Jon Jones, passer au poids lourd depuis des années. À en juger par les sons, nous pourrions enfin voir cela se produire en 2020.

Alors que Jones est actuellement prévu pour une défense du titre des poids lourds légers face au concurrent invaincu Dominick Reyes à l'UFC 247, il a récemment révélé qu'il tentait initialement de réserver un combat avec le champion des poids lourds Stipe Miocic.

"J'essayais de me battre Stipe Miocic", a déclaré Jones lors de la récente conférence de presse d'avant-combat de l'UFC 247 (transcription via MMA Fighting). «Je pensais que cela arriverait peut-être mais à la place, nous avons Stipe-DC (Daniel Cormier) 3.

"Mais pour le moment, j'étais tellement prêt à aller au poids lourd et à coller mes mains avec certains de ces gros gars."

À partir de là, Jones a expliqué comment son intérêt pour un mouvement de poids lourd avait été suralimenté après sa décision de juillet sur Thiago Santos, en juillet, et a ajouté que 2020 pourrait être l'année où cela se produirait finalement.

"Après ce combat contre Thiago Santos, j'étais à un endroit où je voulais commencer à divertir la division des poids lourds", a déclaré Jones. «J'ai lutté avec mon frère toute ma vie. Je suis allé avec Andrei Arlovski et (Alistair) Overeem et tous ces gros gars toute ma carrière et je me suis toujours bien débrouillé. À 240 livres, je bouge aussi bien que chez les poids lourds légers. Ma polyvalence, je m'en rends compte, n'est pas des choses que la plupart des poids lourds feraient, des choses qui tournent, des genoux volants, des choses comme ça. Je me sens vraiment bien.

«Le temps va être très proche. Je ne serais pas surpris que cela se produise en 2020. J'avais 240 ans pas si longtemps. En ce moment, je vis avec mon nutritionniste et j'ai construit une salle de gym à domicile dans mon garage et je me sens vraiment très bien en ce moment. J'ai 230 ans avec un pack de six. "

Alors que Jones se concentre sur le dépassement de Dominick Reyes à l'UFC 247, il a ajouté qu'il était possible que son prochain défi par la suite puisse venir dans la division des poids lourds.

"Je pense que c'est une possibilité très forte, absolument", a déclaré Jones à propos d'un mouvement potentiel des poids lourds dans la nouvelle année. "Il y aura toujours quelqu'un à côté. J’ai l’impression d’avoir quitté la division et j’attends et je relève de nouveaux défis. Je ne suis pas assis sur le titre. Je ne me cache de personne.

"J'ai choisi Dominick parce qu'il semble être le meilleur de tous mes concurrents et je suis juste prêt à conquérir le monde."

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/12/2019.